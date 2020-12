Otra "locura" de Marcelo Bielsa que despierta admiración

La época de Navidad y Año Nuevo suele ser compleja para aquellos que trabajan en los clubes del fútbol inglés. Al no haber interrupciones en la competencia deportiva, los planteles completos -incluidos sus auxiliares- se ven obligados muchas veces a pasar estas fechas lejos de sus familias y de sus seres queridos.

Para tratar de aliviar la carga emocional que esto supone, Marcelo Bielsa tomó una particular decisión en el Leeds United.

Según contó Patrick Bamford, el "Loco" suele organizar un rifa con un importante premio. El año pasado, cuando el club aún estaba en la segunda división, el galardón fue un automóvil y los únicos autorizados a participar fueron los trabajadores del club que acompañan día a día al plantel, tales como los que integran el staff de cocina o de administración.

Los jugadores y el cuerpo técnico y médico no estuvieron incluidos en la iniciativa.

“Marcelo organiza una rifa y cada uno recibe un ticket con un número”, contó Bamford en el podcast oficial del Leeds. Luego, comentó: “Todos tienen la chance de ganar algo. El año pasado el utilero se ganó un auto. Era un golf o un Fiat, no recuerdo. No sé si Marcelo lo compró, pero él organiza la rifa, así que supongo que sí”.

A la hora de dar su opinión sobre esta decisión del entrenador, el delantero de 27 años no dudó: “Los jugadores no participamos ya que él hace esto para que todos los del staff se sientan incluidos. Es algo muy lindo. Nunca había escuchado de algo así y cuando lo vi me pareció brillante”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Yo estoy un poco ajustado (de dinero), así que no le compro regalos a nadie”, bromeó el futbolista.

Bamford aseguró que la época navideña, aún cuando los resultados del equipo no sean los esperados, es un momento del año en el que todos están “más animados”.

Además, a los futbolistas se les da a elegir si ese día quieren entrenar por la mañana o por la tarde: “Nadie se queja de tener que venir. La mayoría de los muchachos prefiere practicar por la mañana para regresar a la casa en la tarde y abrir los regalos con los niños”.

El Leeds, que atraviesa un momento irregular en la Premier League y que viene de caer por 6-2 ante el Manchester United, tendrá una agenda apretada en el cierre del año.

Mañana recibirá al Burnley y dos días más tarde visitará a West Bromwich Albion.

Ya en el segundo día del 2021 tendrá un duro compromiso en la casa del Tottenham de José Mourinho. El equipo marcha en el 14° puesto de la tabla.