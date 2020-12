En Barcelona se enteraron que negociaba con Real Madrid y lo dejaron en el aeropuerto

El base francés Thomas Heurtel no pudo regresara España junto al resto de la delegación de Barcelona y se quedó en Estambul al parecer por expresa prohibición de su club al enterarse de que está negociando con Real Madrid sin haberlo puesto en su conocimiento.

Sarunas Jasikevicius, técnico del conjunto catalán -donde juega Leandro Bolmarmo- no tenía en cuenta al base y este iba a rescindir su contrato para fichar, en principio, por el Fenerbahce, pero el club se habría enterado de que su destino más seguro es el equipo madridista y habría decidido tomar medidas.

La Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) expresó su enojo al conocer esta noticia.

"A las 00.30 hay un jugador 'tirado' en una ciudad extranjera. Su club no le ha dejado montar en su avión de vuelta. ¿Hace falta explicar a los responsables cómo está la situación de COVID-19? ¿No queda algo de humanidad? Estamos en contacto con el jugador para ayudarle en todo", indicó en su perfil oficial de Twitter.

La respuesta

Ante el revuelo generado, Barcelona emitió en un comunicado en el que justifica sus actos, contando paso por paso lo ocurrido y asegurando que el jugador "no estuvo desatendido en ningún momento" y que "se le dieron todas las facilidades para regresar a Barcelona".

1) El domingo, día en que el equipo se enfrentaba al Joventut de Badalona, el Club y el jugador decidieron que el jugador no disputara el partido para evitar una posible lesión, ante un acuerdo de resolución de contrato mutuo inminente.

2) El lunes el Club permite al jugador, que no estaba convocado para el partido contra el Anadolu Efes, viajar con el equipo a Estambul para solucionar su futuro profesional, tal y como él y su representante pidieron.

3) El martes el jugador pidió permiso al club para hacer vida paralela al equipo durante este desplazamiento y poder resolver su futuro profesional.

4) El martes al mediodía, el Club y el agente del jugador rompen las negociaciones y se emplazan a seguir hablando. Ante la situación generada por esta ruptura de las negociaciones, y al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido, se decide que el jugador no vuelva con el grupo. El jugador no estuvo desatendido en ningún caso y se le dieron todas las facilidades -noche de hotel, billete de vuelo regular y toda la documentación pertinente- para poder viajar y volver a Barcelona el día siguiente.

5) Finalmente, el Club quiere comunicar que Thomas Heurtel sigue formando parte de la disciplina del FC Barcelona, a la espera de poder solucionar su futuro en los próximos días.