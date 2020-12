Zona Campeonato Sur

“Olimpo se despertó, y ahora está dispuesto a dar pelea”

21/12/2020 | 12:48 |

El 9 aurinegro está dulce, ¿o no Diego Ledesma? El centrodelantero formoseño abrió el camino de la victoria ante Deportivo Madryn y no hubo compañero que no se haya alegrado por el gol del “guitarrero y cantor”. Los dirigidos por Alejandro Abaurre se acomodaron en las posiciones.