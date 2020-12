La plaga que faltaba, se terminará una gran obra e imágenes porno en una videoconferencia

--Buen día, Juan, ¿cómo te preparás para celebrar un fin de año muy especial?

--¿Lo decís por nuestra marcha triunfal en la copa? Aunque no creo que tengas muchas ganas de hablar de fútbol…

--Sabés bien que no jugaron contra nadie y que lo nuestro es muy difícil, pero no irremontable. Te aconsejaría prudencia, amigo, así que mejor pasemos a lo nuestro y empezá con alguna novedad importante, ¿puede ser?

--Ok, tengo algunas novedades de una obra relevante para la ciudad.

--Si te referís al tren a Vaca Muerta ya lo leí ayer en el diario...

--No, no, ese proyecto también es importante para Bahía y ojalá empiece el año que viene como estimó el ministro Meoni, pero me refería a una obra que está pendiente y que modificará mucho el funcionamiento de la ciudad.

--¿La autopista de Sesquicentenario–El Cholo?

--Exacto. Me comentaron que ya se está cerrando un listado de obras de corrimiento de servicios, se acordó entre Vialidad y la empresa Esuco la parte técnica y los precios y ahora se lo está poniendo en formato legal y administrativo.

--Supongo que la idea es comenzar en enero o febrero…

--Tal cual. Si bien siempre aparecen imprevistos, existen algunos elementos que me permiten confiar en que esta vez la cosa es inminente.

--¿Por ejemplo?

--He visto varios pedidos personal por parte de Esuco, por ejemplo, topógrafo y un ingeniero de producción para la obra bahiense.

--Eso es un claro indicio de que la obra se reanuda.

--Sí, mis fuentes me dijeron que la idea es que arranquen por los puentes del sector de la calle Don Bosco y están viendo el tema de las vigas que las harían en la empresa Prear.

--Raro que no se haya anunciado nada...

--En esto todo el mundo prefiere ser cauto. La obra que sí marcha a full es la de avenida Dasso.

--¿La que costean en partes iguales el muncipio y el puerto?

--Claro, el otro día pase y estaba muy avanzado el hormigonado de un amplio sector. Realmente esa autovía es una obra muy importante para White.

--¿Alguna breve del sector comercial? Al final tenías razón cuando hace un mes me anticipaste que iban a hacer peatonal Alsina durante unos días.

--Sí, pero no muchos están contentos. Esta fue una idea que surgió de los comerciantes de Galerías Plaza y la Muni.

--¿Quiénes no están conformes?

--Varios comerciantes que tienen locales que dan a la calle en Alsina al 100, 200 y 300, no en la galería. Dicen que esa medida les quitó ventas.

--¿Hablaste con algunos?

--Si, uno de los más enojados me dijo que el tema se manejó re mal, que se cocinó con un grupito de la galería y que la presencia de patrulleros y móviles de la guardia urbana, más que invitar a la gente a caminar y comprar, termina alejándola porque piensa que hubo un accidente o se está prendiendo fuego un edificio.

--Me imagino que tendrás la otra campana..

--Por supuesto, se dijo que era una prueba para las fiestas para ver si funcionaba y que la caída en las ventas no es culpa del corte del tránsito.. El objetivo era atraer gente al centro, con la idea de generar un shopping a cielo abierto por el tema del coronavirus. La idea es insistir con la peatonal en fechas fijas porque es una tendencia en el mundo.

--Seguramente los más enojados se preguntarán por qué se hizo una prueba justo en fechas tan importantes para las ventas como los días previos a la Navidad.

--Claro. varios estaban furiosos. Dicen que no se hizo bien porque no se publicitó, no se pusieron carteles, luces o pancartas y la gente pensó cualquier cosa al ver los patrulleros. Además, se quejaron porque no les dieron participación a los frentistas de calle Alsina.

--No me dijiste nada aún sobre la falta de agua. Obviamente ayer, con semejante lluvia, no faltó, pero en la semana, ¿volviste a sufrir a sufrir el problema?

--Sí y no.

--Explicame porque no te entiendo.

--Claro, estos días la falta de agua se notó un poco menos, en otros casos siguió siendo un problema grave, pero no sé si la probaste.

--Andá al grano…

--Desde hace algunos días volvió a tener el típico olor a gamexane de años atrás. Pensé que era imaginación mía, pero a otros consumidores les pasó lo mismo.

--¿Otra vez las algas?

--Y sí... acá te traje algunas fotos para que veas. La situación no es la misma del Río de la Plata ni mucho menos pero, aunque no se informó nada oficialmente, este tema vuelve a preocupar a la gente de ABSA.

--Hasta ahora parece controlado.

--Por ahora sí, pero en un año donde tuvimos las Diez Plagas de Egipto faltaba esta, y finalmente comienza a hacerse presente. Veremos cómo sigue el tema. En cuanto a la falta de agua, hace rato dijimos que el verano iba a ser así, muy complicado.

--Estoy de acuerdo, pero a algunos barrios solo les dan agua de 3 a 7 de la mañana. Si van a hacer cortes, por lo menos que sean rotativos así esa gente puede, por ejemplo, poner a lavar la ropa en otros horarios más racionales.

--Coincido, por eso en algunos barrios, como Patagonia, están pidiendo que las universidades locales supervisen el funcionamiento de la planta Patagonia y de las válvulas que colocaron en algunos sectores, por caso calle Pilmaiquén, dicen que desde que las instalaron el servicio no hizo más que empeorar.

Piden juicio para exdirectivos de ABSA

--¿Qué más tenés?

--Ya que estamos con los recurrentes problemas del agua en Bahía, te cuento una interesante del ámbito judicial.

--Te escucho.

--Un fiscal insiste con llevar a juicio a dos exdirectivos de ABSA por la rotura del acueducto principal que en el verano de 2016 dejó sin agua al 90% de la ciudad durante 3 días.

--Ah, sí, cómo no recordar ese enero...

--Mirá, el doctor Del Cero hizo la requisitoria contra el exgerente regional de ABSA, Domingo Ferrara y Marcelo Oscar Viola, exjefe de Producción de la dirección de Diques y Acueductos. Los acusa de omisión de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

--¿Y cómo viene la mano?

- -En 2018 la jueza Calcinelli había dictado el sobreseimiento de ambos, pero la Cámara lo revocó. Calcinelli luego rechazó el pedido de juicio a ambos exfuncionarios, pero en los últimos días el fiscal volvió a presentar una apelación ante la Sala II de la Cámara, que debe definir la cuestión.

--¿Qué les imputa?

--Que, a partir de 2014, Ferrara y Viola omitieron las tareas de mantenimiento del acueducto principal que llega desde el dique, entre otras tareas de conservación.

--¿Y con qué pruebas cuenta?

--Tiene pericias de la UNS e imágenes satelitales que dan cuenta del tiempo aproximado de las pérdidas y fuertes testimonios de operarios y empleados de ABSA

--¿”Fuertes”?

--Varios coincidieron en reconocer la falta de atención al servicio, con frases como “eso no se rompe de un día para otro” y que desde que se fue el ingeniero Bentivegna (2013) casi no hubo mantenimiento. Uno de ellos llegó a decir que en 6 años solo una vez recorrió el acueducto y fue justamente en abril de 2016, antes de que fueran los peritos por esta denuncia. “Íbamos adelante de la policía sacando las telarañas y echando W40 (lubricante)” para cambiar la apariencia.

--Tremendo.

--Tremendo fue lo que pasó el jueves en un webinar o conferencia por Internet organizado por el Clúster Alimentario del Puerto de Bahía Blanca, el cual incluía la participación del exembajador argentino en China, Diego Guelar.

--¿Qué pasó?

--Todo venía muy bien en la reunión virtual denominada "Oportunidades y desafíos para el sector agroexportador argentino en un escenario post-pandemia”, hasta que se pudrió todo.

--Contá dale, ¿a qué se debe esa sonrisa picaresca? No me dejes en banda...

--Cuando había finalizado la exposición de la ingeniera María Beatriz Giraudo, presidente honoraria de Aapresid y miembro de Red Mujeres Rurales, comenzaron a aparecer cosas extrañas en la pantalla.

--¿Qué cosas?

--Primero comenzó a escucharse la Marcha Peronista bastante distorsionada y luego aparecieron escenas porno, con audio y todo.

--¿Me estás cargando?

--Para nada. Imagínate la cara de los asistentes, hasta que comenzaron a huir masivamente del meeting digital. Obviamente la culpa no fue de los organizadores, sino de quienes hackearon el evento.

--Situación por demás embarazosa diría mi abuela. Che, Juan, ¿faltabas vos entre los "espiados" en Bahía o también estabas y no me enteré?

--Je, je, no, al menos que me haya enterado. Igual pude pegarle una mirada a la resolución del juez Alejo Ramos Padilla, que es casi una enciclopedia, porque tiene 979 fojas. Y es llamativo.

--¿Qué te llama la atención?

--El mecanismo que, según el juez, montó el gobierno macrista entre 2016 y 2017, para las elecciones de medio término, a fin de hacer inteligencia “netamente política”. Según la resolución, averiguaban info de personas por su afinidad política, ideológica, sindical, cultural y hasta de medios de comunicación.

--¿Y en el caso de Bahía no es que no hubo espionaje sino que las pruebas no alcanzan, por ahora, para procesar al exdelegado de la AFI de entonces, Jorge Novais?

--Exacto. El espionaje se acreditó según el juez de Dolores. A organizaciones como Hijos, subsecretaría de Derechos Humanos de la UNS (con las listas universitarias de las elecciones de 2016) y sindicatos docentes, como SUTEBA, CEB, SADOP Y ADUNS.

--Y también escuché de otros gremios.

--Así es. Municipales, UOCRA, SITRAIC, Camioneros, Judiciales, Oleaginosos, SOMU y también partidos y frentes de izquierda.

--¿Qué hacían concretamente?

--Aportaban datos de quienes eran los líderes de cada espacio (origen, estudios, afinidades políticas y vínculos) y en qué actos o manifestaciones intervenían. Hasta un documento en PDF con el libro“Las organizaciones sindicales docentes”. En este caso el juez no se explica “cuál era la hipótesis de afrenta a la seguridad interior o defensa nacional para que la AFI tuviera en su poder un manual de formación sindical para el sector docente”.

--Y decime una cosa más: ¿Quién es Novais?

--Es un cordobés, de 56 años, que ingresó en la AFI Bahía Blanca en 1995 y ofició de auxiliar contable. Hoy está jubilado pero sigue viviendo acá, en la zona del barrio Patagonia. Quedó con falta de mérito. Es un punto intermedio. Deberá esperar, avanzada la investigación, si finalmente lo sobreseen o lo procesan.

--Hace rato que venimos hablando y no me dijiste nada de cómo quedaron las calles luego del temporal. ¿No saliste a hacer un poco de remo como el vecino del barrio San Ignacio?

--Si salía corría riesgo de ahogarme. No tenés idea de cómo bajaba el agua. La lluvia terminó desnudando las tremendas falencias que exhibe la periferia en materia de infraestructura de desagües y vial. Me dijeron que en los próximos días las delegaciones deberán trabajar a destajo para que muchas arterias vuelvan a ser transitables.

--Bueno, Juan, ¿no te parece que es momento de pasar revista a la situación política local?

--Cómo no, aunque debo serte franco: la información hoy la tengo agarrada con alfileres.

--Soy todo oídos, pero no te hagas el misterioso a esta altura del año.

--Según me comentaron, mañana lunes se estaría presentando un documento político en la ciudad con más de cien firmas, donde una de las novedades sería que la gran mayoría de los que lo suscriben son personas que andan por debajo de los cuarenta años.

--Ese es un primer dato auspicioso. Todos sabemos que esa es una generación desencantada y alejada de la política; ¿se sabe de qué partido son?

--Si bien la gran mayoría son afiliados a la UCR, me cuentan que también los hay de otras extracciones políticas afines.

--Trascendió algún nombre o es todo “misterio”?

--Lo que pude saber es que, junto a los jóvenes, firmarían el documento exconcejales y varios que ocuparon altos cargos en las administraciones de Juan Carlos Cabirón, Jaime Linares y Héctor Gay, sin dejar de mencionar la presencia de un reconocido y respetado dirigente sindical de destacada actuación local.

--A la flauta, la cosa viene en serio parece...

--De todas maneras, según dicen, lo importante no son los nombres sino la gran incorporación de jóvenes que te mencioné y los ejes temáticos que pretenden instalar en la agenda política de la ciudad.

--¿Se conoce cuáles son?

--No estoy en condiciones de adelantarte nada, solo te doy una pista: plantearán la urgencia de poner sobre la superficie un tema de vital de discusión y debate para el futuro de la ciudad que hasta el momento nadie ni siquiera lo ha esbozado.

--La verdad es que me dejas intrigado.

--Esperá hasta mañana. A la tarde se comenzará a develar la propuesta de la mano de un reconocido profesional de nuestro medio.

--Ok, ¿algo más antes de irnos?

--Te tiro algo lindo. En el Puerto ya se está llevando a cabo una gran fiesta de Navidades, con Papá Noel recibiendo cartitas de los chicos, y una decoración increíble, realizada por Denise.

--¿Tenés más datos?

--Sí, claro. Bajo el lema Navidad en el Puerto y con la intención de seguir acercando la terminal a la gente, el evento se desarrolla desde ayer y hasta el miércoles 23 en el Galpón Portuario, convertido en un espacio realmente de fantasía. Para no perderse este momento de ilusión, tras un año tan difícil y extraño para los chicos, ¿no te parece?

--Coincido, Juan, pero ahora levantemos campamento que se hizo tarde.

--Dale, andá a prender el fuego, nos vemos en una semana y muy Feliz Navidad, amigo. No re relajes que aunque muchos se sacan el barbijo y hacen como si no pasara nada, el virus sigue presente.

--Tal cual, y cero fiestas multitudinarias.