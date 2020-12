Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Sacrificio. La base de los sólidos cimientos que el bahiense Sebastián Pérez construye desde el taller familiar junto a su grupo, para continuar despuntando el vicio del automovilismo.

Pero también capacidad. De otra forma no se explica como, aún con la tradicional filosofía tallerista, el “Ratón” Pérez pueda hacerle frente a las grandes estructuras de la Clase 2 del Turismo Nacional, tal como lo ocurrió en la última entrega en San Juan.

“No me la creo, pero soy consciente que somos grandes protagonistas en la Clase 2. Es un orgullo personal estar a la altura haciendo todo en el taller y con el presupuesto que manejamos. Pero tengo los pies sobre la tierra, no es solo nuestro el logro; detrás hay mucha gente que apoya, sumado al desarrollo de 15 años que realizaron mi papá y Diego (su hermano). Eso también explica porqué somos competitivos. ”, destacó Seba, 3° en la última final del año de la Clase 2.

“Uno va siempre a correr--agregó--pensando y en busca de lo mismo. Esta temporada no fue la mejor, por eso este podio fue muy necesario para cambiar los ánimos y llevarnos una alegría".

La historia tuvo final feliz. Pero allá por febrero, previo al comienzo de temporada, el panorama presupuestario era totalmente desalentador, razón por la cual Seba analizaba un stand-by.

inesperadamente, a días del esperado reestreno del Autódromo “Ezequiel Crisol” de Aldea Romana, un llamado telefónico ofreció una solución al problema.

“Sin el proyecto del club Villa Mitre hubiese sido imposible competir. En Bahía, sea como sea, íbamos a estar presentes. Pero sabiendo que nuestro principal sponsor ya no podía acompañarnos como antes, prácticamente se hacía imposible. Surgió la posibilidad y no lo dudamos. Además, gracias a ellos se fueron sumando otras firmas”, explicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En lo deportivo, la cosa fue de menos a más. El infortunado y deslucido comienzo quedó atrás al momento de relanzarse el torneo en La Plata, donde Seba rápidamente recobró la memoria.

La frutilla del postre, lo ocurrido en El Villicum. Allí Pérez cosechó su tercer podio en la especialidad, coronando su temporada con el N°8.

“Arrancamos muy mal. En Bahía, donde en la previa fuimos competitivos, me quedé en la largada; y en La Pedrera (San Luis), no había potencia y teníamos un evidente problema en el auto. El receso nos vino ideal para repasar el auto completo y solucionar el inconveniente en el eje trasero", detalló.

"Cuando se retomó la actividad volvimos a ser competitivos. Pero en el camino se perdieron muchos puntos que no me permitieron pelear aunque sea por el mismo número. En un campeonato tan corto, no sumar en 3 fechas nos complicó", cerró.

“Queremos seguir probando y desarrollando elementos”

Considerando la tentativa de Apat de comenzar el torneo a fines de enero (aunque asoma firme otra vez febrero), Seba Pérez prácticamente no podrá parpadear en relación a los trabajos sobre su rendidor Chevrolet Onix y los preparativos para lo que viene.

A propósito Seba, único representante en la Clase 2 tras la efímera reaparición de Leandro Vallasciani en la primera fecha disputada en la ciudad, confirma que continuará defendiendo la camiseta tricolor.

“No hay que tomarse vacaciones. Queremos seguir probando y desarrollando elementos (piensan en un eje rígido trasero), como también mejorar el presupuesto, porque aparentemente el próximo campeonato empezará pronto. Hay muchas chances de arrancar en Bahía, así que trataremos de hacer pesar la localía”, afirmó.

“El proyecto con el club Villa Mitre sigue, más fuerte que nunca. Además se van sumando cada vez más pilotos a la propuesta deportiva. Creo que es algo que empezó y que se quedará. Una nueva modalidad de un equipo automovilístico bajo los colores de un club. En nuestro caso particular, no solo nos sirvió a nosotros sino también a ellos. Les gustó mucho lo que se hizo”, contó.

—¿Algo para reprocharse de lo que dejó el año?

— Me quedó el sabor amargo del mal comienzo,. Tanto la rotura de Bahía, como el mal funcionamiento en La Pedrera, fueron errores nuestros. Pero eso lo capitalizamos como experiencia para tratar de encarar bien la temporada que viene. El resto del año repuntamos bien, con un gran trabajo del equipo, y habiendo aprendido mucho en lo personal. Eso se vio reflejado en el podio de la última fecha en San Juan, donde fuimos de menor a mayor.