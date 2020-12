Te cantamos las 40: hoy se confiesa Damián Vejar, el "Luly" de La Armonía

Damián Vejar es un producto genuino de La Armonía. "Luly" se formó en la entidad velezana, donde vivió momentos inolvidables, y luego pasó por varios clubes de la Liga del Sur, dejando una buena imagen tanto adentro como afuera de la cancha.

Hoy, tras el paso integrando el cuerpo técnico de Mauro Brunelli en la V, sueña con poder dirigir, al tiempo que disfruta del gran momento de River, del que es hincha fanático.

El ex marcador central salió al cruce de las 40 preguntas y salió airoso:

1-- Tu mejor partido. “Me quedo con dos partidos, que siempre recuerdo y fueron de suma importancia. Uno fue con La Armonía ante Villa Mitre, en el 2002, que nos llevó a llevó a jugar la primera final de la historia del club. Y el otro fue en Comercial cuando le ganamos la Promoción a Huracán en el 2011. Dos cotejos inolvidables”.

2-- Tu peor partido. “De estos tengo muchos, pero recuerdo uno en cancha de Huracán. Creo que fue en el 2000 y me pegaron un baile bárbaro que ni siguiera llegué a pegar una patada de lo lejos que estaba siempre, ja, ja”.

3-- Tu principal virtud. “Creo que la pegada”.

4-- Un defecto. “Sin dudas, la velocidad”.

5-- El mejor gol que metiste. “Tengo dos que recuerdo mucho. Uno que le anoté a Villa Mitre en el 2002 de tiro libre y el otro se lo convertí a Huracán en el 2015, también con un tiro libre desde mitad de cancha”.

6-- El gol que más gritaste. “El que metí en la Promoción de 2011 contra Huracán de penal. Vi que mi Vieja y mi mujer estaban en el alambrado, salí hecho un loco y nunca las encontré, ja, ja. Y, obviamente, el de Juanfer (Quintero) en Madrid, aunque lo vi por tele”.

7-- El mejor gol que viste en vivo. “Uno que nos metió el ‘Gula’ (por Martín Aguirre) en cancha de La Armonía. Me acuerdo clarito porque salí en la foto corriéndolo de atrás, ja, ja. Y el de Scocco (Ignacio) en la final de Mendoza, el del 2 a 0 fue tremendo”.

8-- ¿Cómo viviste el debut en Primera? “Con mucha ansiedad y nervios. Salté de menores a Primera y empatamos 3 a 3 en Cerri contra Sansinena”.

9-- ¿Qué amigos te dio el fútbol? “Muchísimos. Es lo más grato que me dio y me sigue dando el fútbol”.

10-- ¿Cuál fue el compañero que más te sorprendió? “El ‘Loro’ Derrac (Gustavo). Arrancó la pretemporada en el 2011 y parecía un ex futbolista, pero me dijo "yo vengo acá para ascender". No faltó nunca a un entrenamiento, un tipo súper positivo, buen compañero y un pilar fundamental de ese Comercial que ascendió a la A”.

11-- ¿Qué rival te hubiese gustado tener de compañero? “Varios. Julio Acosta, Juanjo Ramírez, Franzino (Franco), ‘Chicha’ Nieto (Federico), ‘Tofe’ Blanco (Juan Félix) porque siempre es lindo jugar con los mejores”.

12-- ¿Hincha de? “River y La Armonía”.

13-- ¿Te hubiese gustado jugar en? “River y, más terrenal, Sporting”.

14-- ¿Quiénes son tus ídolos? “Mis Viejos porque siempre me mostraron el buen camino. Y en lo deportivo, el ‘Muñeco’ Gallardo (Marcelo), el ‘Burrito’ (Ariel Ortega) y Enzo (Francescoli)”.

15-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Con mucha pasión. No hay otra manera de vivirlo”.

16-- ¿Qué significa La Armonía en tu carrera? “La armonía es mi segunda casa porque que desde que tengo uso de razón ando pateando un fútbol en esas canchas”.

17-- ¿Cómo viviste la experiencia en Bella Vista? “Fue muy linda. Tuve la posibilidad de jugar con Pablo Arraigada que debe ser de lo mejor que tuvo la Liga del Sur. Además, pude jugar en el club al que mi Viejo me llevaba a ver cuando era chico”.

18-- ¿Qué te dejó el paso por Comercial? “Un club que me dio muchísimo. Una institución con muchísima historia donde tuve la suerte de hacer grandes amistades, de pasar años muy lindos y que se coronó con el ascenso contra Huracán. Un paso inolvidable”.

19-- Contame de tu estadía en Villa Mitre. “Fue malo en lo deportivo porque estuve 5 fechas sin jugar por problemas con el pase y me fui a los 6 meses, algo que no se hace. El DT era el ‘Patón’ Ehulech (Fabián)”.

20-- ¿Qué balance hacés de tu carrera? ¿Fue más o menos de lo esperado? “Creo que fue positiva porque nunca pensé que iba a jugar más de 15 años en Primera”.

21-- ¿Cuál fue la peor patada que pegaste? “Creo que fue al ‘Popy’ Martínez (Angel) en un San Francisco versus La Armonía. En una pelota dividida, en vez de ir con la cabeza fui con la plancha y fui directo al pecho”.

22-- ¿Qué recordás del paso por el fútbol de la zona? “Tuve la desgracia de cortarme los cruzado al cuarto partido, pero me quedé con la calidad de gente que estuvo siempre presente durante mi lesión”.

23--¿Cómo fue integrar un cuerpo técnico? “Fue muy lindo porque lo hice en mi casa. Tuve la suerte de estar con Mauro Brunelli, quien siempre me dejó opinar y participar en todo”.

24-- ¿Te ves dirigiendo en un futuro no muy lejano? “Ojalá. Pero tengo que capacitarme y arreglar los horarios del trabajo, que hoy son complicados”.

25-- ¿Qué DT te marcó? “Todos me dejaron cosas muy buenas y muy positivas pero Néstor Comino me enseñó mucho del puesto y lo aproveché al máximo”.

26-- ¿Te costó tomar la decisión del retiro? “La decisión la tomé rápido. Fue después de la lesión de la rodilla, lo único que quería era terminar adentro de una cancha y eso si me costó. Fueron dos años afuera porque me tuve que operar dos veces”.

27-- ¿Qué te genera la Selección? “Siempre me genera mucha ilusión y soy de los que banca a Messi”.

28-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? “Por cumplir no sé, pero sueño con que mis hijas sean felices. Y voy a estar siempre para apoyarlas en todo”.

29-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “Al ‘Burrito’ (Ariel Ortega) para la joda, a Ruggeri (Oscar) para las anécdotas y, obviamente, al ‘Muñeco’ Gallardo (Marcelo) para hablar de fútbol”.

30-- ¿La camiseta de qué futbolista te gustaría tener? “La de Ponzio (Leonardo), Maidana (Jonatan) o la del ‘Pity’ (Gonzalo Martínez), cualquiera que hayan usado en Madrid”.

31-- ¿Qué te gusta y qué no del fútbol? “Gustar me gusta todo el combo. En este año, que fue atípico, sentí que en el que menos se fijaron fue en el jugador, que es lo más importante porque sin jugador no hay fútbol. Estuvieron todo el año sin entrenar y se hizo muy difícil”.

32-- ¿Cómo te iba en el colegio? “Me iba bien, pero dejé para ir a trabajar. Por suerte, retomé y pude terminar”.

33-- Armá tu once ideal con todos los compañeros que tuviste y el DT. “Rodrigo Martínez; Difonzo (Daniel), Marito Fernández, ‘Vasco’ Ithurrart (Claudio), Gerbaudo (David); ‘La Bruja’ Rodríguez (Diego), ‘Pela’ Sanhueza (Diego), ‘Turco’ Apud (Claudio), Maxi Vallejos; ‘Pato’ Linares (Walter) y ‘Loro’ Derrac (Gustavo). Al banco: Stefanoff (Juan Manuel), Roque Armario, Darío Pereyra, ‘Cordero’ Kessler (Fernando), Iván Catani y el ‘Ruso’ Ludueña (Fabián). DT: la dupla Cuello (Rodolfo)-Cela (Marcelo). PF: Lucas Abraham, el mejor profe lejos. Utillero: el gran Manolo, un fenómeno a quien tuvimos en Comercial en el 2011”.

34-- ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “Jazmín, mi hija más chica iba a nacer el 3 de diciembre de 2014 por cesárea programada y unas semanas antes la doctora nos dijo que tenía que nacer el 27 de noviembre y si nos parecía bien esa fecha. Enseguida le digo que no (porque justo esa fecha era el partido de vuelta entre River y Boca por la final de la Sudamericana y ya tenía todo arreglado para viajar a verlo), pero la única excusa que tenía es que era fin de mes, ja, ja. Resulta que la discusión con la doctora y mi señora obviamente la perdí y tuve que mirar el partido en el hospital. Y del grito que pegué cuando atajó el penal Barovero (a Gigliotti) casi me echan del hospital, ja, ja. Y cuando me preguntan la fecha que nació mi hija les digo el 27 del 11, el día del penal de Barovero y el gol de ‘Piscu’ (Pisculichi)”.

35-- ¿Qué te generó el fallecimiento de Maradona? “Muchísimas tristeza. Se nos fue el mejor jugador de todos los tiempos, sin dudas”.

36-- ¿Tu mayor alegría? “Sin dudas que el nacimiento de mis hijas sin dudas. Y el viaje que hicimos a Mendoza a ver la final entre River y Boca con mis primos (Jona, Chango y el Ruso y mi amigo Pandu). Todo lo que vivimos, como la pasamos, fue inolvidable. A mi familia ya les conté como cien veces el viaje y siempre le agrego algo más, ja, ja”.

37-- ¿Tu mayor tristeza? “El fallecimiento de mi tío ‘Beno’. Era un personaje de los lindos, me dejó miles de enseñanzas y toda la familia sintió mucho su partida. Iba siempre a la cancha a verme”.

38-- ¿Cómo te ganas la vida hoy? “Soy empleado de una empresa en el Polo Petroquímico”.

39--¿Cómo te llevas con la cuarentena? “Bien. Casi no dejé de trabajar y las nenas tienen un patio enorme para no aburrirse. Hay que cuidarse y ojalá salga la vacuna rápido para volver a la vida que teníamos”.

40-- ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? “Ir a ver a Messi con la Selección”.

El perfil

--Nombre: Damián Alejandro Vejar Beroiza.

--Apodo: “Luly”.

--Fecha y lugar de nacimiento: 24 de enero de 1983, en Bahía Blanca.

--Trayectoria (desde escuelita): Vista Alegre, La Armonía, Bella Vista, Leandro N. Alem de Coronel Pringles, Villa Mitre, Comercial y Puan FC.

--Grupo familiar. Es hijo de Luis Alberto Vejar y Cristina Beroiza. Tiene 5 hermanos: Sergio, Mario, Carolina, Evelin y Gonzalo (todos hinchas de River y La Armonía). Está casado con Noelia Garzulli y es papá de dos nenas: Morena (9 años) y Jazmín (6). “Mis dos hijas patinan, así que tengo que aprender algo de patín ahora, ja, ja”.

