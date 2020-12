Sin apoyo del Frente de Todos, el oficialismo aprobó aumentos de las tasas para 2021

El Concejo Deliberante aprobó estar tarde aumentos en las tasas municipales para el año que viene y las boletas que los bahienses recibirán en enero ya vendrán con incrementos.

La iniciativa se aprobó tras fuertes debates entre concejales de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, ya que estos últimos aseguran que no habrá tope de subas de hasta el 35% como el oficialismo sostiene.

"Creemos que no hay ordenanzas ideales sino posibles y que la que estamos votando esta tarde debería reunir el apoyo unánime porque es progresiva y no sobrecarga al sector productivo, aunque eso no va a ser posible", dijo José López, concejal oficialista.

El proyecto aprobado establece que no habrá aumentos en la tasa de Seguridad e Higiene y que se otorgarán descuentos del 50% para quienes hayan facturado menos de 4 millones de pesos durante 2020.



José López (Juntos por el Cambio)

En cuanto al ALC se difundió que existen 157 mil partidas de inmuebles en Bahía Blanca y que 93.000 van a pagar el mínimo de entre 300 y 680 pesos mensuales por ese servicio. En ese punto es donde los representantes del Frente de Todos afirman que se darán aumentos del 40, 50 y hasta el 90%.

“El resto de las partidas no pueden tener un aumento mayor al 35% en relación al año pasado”, confirmaron los oficialistas. Es que el tope deja afuera a quienes estén encuadrados en los mínimos, a propietarios de baldíos mayores a 10 mil metros cuadrados y quienes hayan ingresado al plan de regularización de construcciones.

Además aseguró que se establecerán descuentos por pago semestral del 7.5% y por pago anual del 15%

Luego describió que para quienes pagan patentes de motos y el cementerio habrá aumentos del 35% para el próximo año.

Desde el Frente de Todos, Gustavo Mandará ratificó que habrá aumentos muy superiores al 35% anunciado y que los vecinos de menores recursos serán los que paguen más aumentos.

"Con esta fórmula se da la paradoja de que las partidas correspondientes a sectores más periféricos vayan a padecer aumentos porcentuales altísimos, según cada caso podría ser de 80 por ciento o incluso más en algún caso que viene pagando poco. En tanto los grandes inmuebles van a pagar menos. Ejemplo: si hubiera una gran empresa que paga 60 mil pesos por mes, tal vez no llegue a pagar 70 mil de ahora en más", dijo.



Gustavo Mandará (Frente de Todos)

"Además se sabe que Palihue y Patagonia, van a tener subas de menos del 35 por ciento y los barrios periféricos mucho más"

"En un año en el que no hay aumentos de valuaciones fiscales había muchas variantes para no incurrir en esta injusticia, pero se eligió una inequitativa por completo al no animarse a aumentar las alícuotas para los que más tienen y determinar mínimos y coeficientes más altos para las categorías más bajas", aseguró.

Le piden a ABSA que haga descuentos a vecinos que sufren la falta de agua

Entre los proyectos aprobados por unanimidad se encuentra el que pretende que ABSA haga descuentos en las facturas a los bahienses que sufren la falta del servicio de agua potable

Días atrás la concejal Laura Biondini (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de resolución que resultó aprobado.

Otra de los pedidos que se le hace a la firma tiene que ver con la presentación de un Plan de Contingencia previsto para la temporada de verano y el Plan de Obras 2021 para el P partido de Bahía Blanca.