El chofer de Diego, en la mira: "Estaba con Maradona cuando murió y no lo declaró"

La causa del fallecimiento de Diego Armando Maradona sumó este martes un capítulo inesperado.

Resulta que Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora de las empresas del exfutbolista, quien trabajaba como su chofer, recibió un allanamiento en su domicilio luego de la que Justicia constatara su presencia en el Barrio San Andrés al momento del hecho de la materia en investigación, circunstancia que no fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Según las fuentes judiciales, a Trimarchi, de 44 años y ligado al entorno de Matías Morla, se le secuestró el teléfono celular para verificar si su dispositivo contiene información valiosa vinculada al deceso de Maradona.

El proceso se llevó a cabo durante la madrugada por pedido del fiscal Patricio Ferrari, uno de los tres que llevan adelante la causa, en un departamento ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza.

"Esa persona estuvo en el lugar, no solo por su teléfono sino por las cámaras de seguridad. Entró y salió varias veces. Cuando llegaron la fiscalía y la policía no quedó registrado en ningún lado. Todo va a saltar a la luz. La carátula de la investigación por ahora es averiguación de causales de muerte", declaró Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado del hijo menor de "Pelusa".

Consultado por la responsabilidad de Morla, Baudry agregó: "Lo determinará la Justicia, solo sé que es el apoderado de Diego y todavía no presentó ninguna rendición de cuentas, confío en que lo haga. Yo me paso muchas horas analizando la causa y pidiendo pruebas. Lo tratamos de hacer seriamente, sin imputar personalmente a nadie, pero pidiendo las pruebas que determinen quiénes son los autores".

Cuatro teléfonos celulares que les fueron secuestrados al médico Leopoldo Luque, y a la psiquiatra Agustina Cosachov, comenzaron a ser peritados por los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona.

Sin embargo, la profesional encargada de recetarle los medicamentos a Diego "no facilitó todas las claves".

"Luque facilitó las contraseñas de sus dos equipos, pero la psiquiatra no. Solamente dio algunas claves, pero hay otra documentación que está con clave y no las aportó. Se borraron algunas cosas, pero ya se recuperaron. Hay gente que no está contando lo que tiene que contar, pero hoy la tecnología te permite determinar rápidamente las cosas. Además, hay cámaras e ingresos al Country", explicó Baudry.

Y sentenció: "Luque era el médico de Maradona, en lo personal me consta porque Verónica (Ojeda) lo llamaba a el cada vez que había que hacer algo o para enterarnos de lo que pasaba".