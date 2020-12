Entre la falta de agua y los taxis de "La Reina", la ciudad toma temperatura

Por Juan Florín / jflorin@lanueva.com

--Hola Juan, ¿me parece a mí o estás usando la misma ropa de la semana pasada?

--Antes que sigas, te aviso que no estoy para chistes. No sólo me baño salteado, sino que ni el lavarropas puedo usar.

--Viene muy difícil la mano con el agua. Los vecinos están perdiendo la paciencia y se notó en la puerta de la Planta de ABSA el jueves pasado.

--Por un lado no me gustaría estar en los zapatos de los empleados de la empresa, porque en verdad se nota que hacen todo lo posible para hallar algunos paliativos, pero la crisis es mucho más profunda y deberían responder otros, que miraron para el costado durante mucho tiempo.

--Tal cual. Indudablemente hubo, durante muchos años, una falta de inversión y proyección notoria. Y queda evidenciado que agua en el dique hay de sobra. El gran problema es la distribución.

--Fijate que se conformaron alrededor de 20 cuadrillas para trabajar en las calles, arreglando pérdidas. Pero ellos mismos te dicen que emparchan en un lugar y el mismo caño explota a los pocos metros.

--Es así. Y los camiones en los barrios no dan abasto.

--Todas las mañanas salen 8 camiones cisternas, con 10 mil litros cada uno. Y al menos la mitad alcanza a realizar otra recarga en el día, porque la logística para llenarlos no es sencilla, como así tampoco la planificación posterior del recorrido, en el que se le da prioridad a aquellos barrios con los que Guillermo Jelinski, el subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, se comprometió en su última visita.

--Se hace lo que se puede, pero evidentemente no alcanza.

--Porque encima se conjugan un par de cosas más, como que aparecieron problemas en lugares de la ciudad que hasta el momento no los tenían y que hubo un boom este verano en la ciudad por la instalación de piletas. Acordate que los colocadores están dando turno para marzo, por la demanda que hubo.

--Hay muchos que prometen acampar el lunes, cuando reabran las oficinas de Moreno 9. Pero te cambio el tema, así no te amargás tanto. El otro día estuve en el Banco Provincia y me dieron un dato de nuestra ciudad que me llamó mucho la atención.

--Siempre atento vos.

--En lo que va del año, otorgaron más de 1.730 millones de pesos en créditos, con tasas del orden del 24% anual, en el marco del Reactivación Pyme, que fue lanzado a comienzos del año para recomponer el entramado productivo bonaerense.

--Eso es mucho dinero.

--Casi 300 empresas de Bahía recibieron asistencia a través de alguna de las líneas del programa. La mayoría optó por los créditos para capital de trabajo, que registraron 254 operaciones por un total de 1.066 millones de pesos.

--Imagino que mucho de eso fue a parar a sueldos.

--En realidad, dentro de esta línea y a partir de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, se habilitó un destino especial para el pago de salarios, que fue utilizado por 41 pymes para financiar más de 86 millones de pesos entre sus nóminas salariales.

Juan Cuattromo es presidente de Banco Provincia desde diciembre de 2019.

--¿Y se saben los segmentos de las empresas asistidas?

--El 34% pertenece al sector de comercio, el 27% al agroindustrial, el 22% al rubro servicios, el 15% a la industria y el 2% a otras actividades.

--Por un lado, bien por el Banco que salió a apoyar a los motores de la economía. Por otro, desnuda la crisis que generó el Covid.

--Te voy a contar algunos detalles de un operativo antidrogas que hizo la Prefectura a fines de noviembre en Bahía, bajo la supervisión de la jueza federal María Gabriela Marrón, que permitió el secuestro de al menos un kilo de cocaína de máxima pureza en 7 allanamientos.

--¿Cuál? ¿El de "La Reina"?

--¡Muy bien! Se ve que estás en tema. Lo denominaron así porque la supuesta cabecilla de la organización vivía en la torre Zeus, de Brandsen 103.

--¿Y se sabe quién es, más allá de su curioso apodo?

--Vos sabés que yo siempre tengo mis contactos. "La Reina" es Natalia Pérez Vargas, tiene unos 37 años y quedó procesada por comercialización de drogas. Dicen que es oriunda de la zona del barrio Rucci y que tiene, o tenía, contactos personales con un delincuente con importantes antecedentes.

--¿Sigue detenida?

--Sí, en dependencias de la Prefectura. Seguramente quedará con prisión preventiva. Pero tengo algunos nombres más.

--¿De quiénes?

--De dos taxistas que hacían el delivery para la banda: Alejandro Conte y Sergio Daniel Bonetti. También investigan a un remisero, pero hasta ahora hay solo indicios.

--¿Y cómo era la operatoria?

--"La Reina", aparentemente ayudada por su hija, Florencia Mascareño -también procesada-, recibía pedidos y los repartía a distintos lugares de la ciudad a través de los trabajadores del volante, especialmente después de las 22, cuando éstos ya estaban en funciones. Con ellos se comunicaba a través de la aplicación Telegram, para no despertar sospechas, aunque existen algunas escuchas telefónicas que los comprometen.

--Parece un "negocio" bien organizado. ¿Desde cuándo funcionaba?

--Al menos desde principio de año. Y vaya si era importante la maniobra: dicen que vendía cocaína a unos 3 mil pesos el gramo, más 500/700 pesos del envío, según la distancia.

--Uff..

--Y hay una particularidad que llamó la atención, porque no es frecuente en la ciudad. Los taxistas no cobraban en efectivo, sino que los clientes utilizaban la plataforma Mercado Pago. Creen que así evitaban una detención en caso de ser sorprendidos en algún viaje. "Si te agarro con 10 o 15 gramos y plata, es muy posible que exista un comercio de drogas, pero si te encuentro solo con la droga, podés decir que sos consumidor y evitar males mayores", me explicaba un investigador. Y parece que tiene razón.

--Se las piensan todas...

--En los primeros tiempos de la cuarentena, cuando era más estricta, unos de los pocos que tenían concesiones para circular eran los taxistas.

--Te paso a otro tema, relacionado con un rumor preocupante. ¿Es verdad que la planta de Biobahía podría cerrar definitivamente si no hay soluciones en el corto plazo?

--El panorama de todas las plantas de biocombustible es similar. Recordá que están sin producir desde fines de agosto, con todo el personal suspendido. Hay varias que están analizando cerrar y judicializar, lo que agravaría aún más la delicada situación del sector.

--Biobahía tiene alrededor de 60 empleados, los cuales recibieron la notificación que, tras las gestiones del gremio, al menos cobrarán el 50% del salario en los próximos días.

--Ya no cuentan con el ATP, por lo que a partir del próximo mes será muy complicado que sigan pagando. Y también que reactiven, teniendo en cuenta que los empresarios aseguran que pierden muchísimo dinero con los valores que fijó el Gobierno.

--Ojalá se solucione. ¿Participaste del remate virtual de Marroquinería Bambi?

--No, porque me enteré tarde. Pero sabés que mucha gente me preguntó si cerraba ese histórico comercio bahiense.

--Me imagino. Desde 1934 a la fecha pasaron varias generaciones de bahienses por la galería y por el local propiamente dicho. Me sumo a la inquietud entonces, porque hace alrededor de dos meses que lo veo cerrado.

--La intención de Roberto Spagnoli es iniciar una renovación total, que incluye vender todo el mobiliario antiguo y arrancar de cero, en el mismo rubro y con modificaciones en la infraestructura.

--La que también va tomando forma es la estación de servicio de Alem y Perú.

--Es verdad. La idea de Marcelo Alonso es inaugurarla a mediados de febrero, a más tardar principios en marzo. Pese a todos los imponderables que trajo la pandemia, la obra prácticamente no se detuvo desde octubre de 2019, cuando se puso en marcha.

--Me alegro, porque se pondrá en valor una esquina tradicional de Bahía, con una estación de última generación, con muchos detalles modernos. Pensá que toda la estructura existente fue derrumbada.

--Prometen que causará impacto por su diseño, en el que predomina el vidrio. Y tendrá una orientación muy importante hacia lo gastronómico, para aprovechar el movimiento de gente que tiene la avenida Alem. Y aseguran que sino fuera por los surtidores, no va a dar la idea de ser una estación de servicio.

--Tengo otra positiva.

--A ver.

--Se trata de una empresa 100% bahiense del sector de los aromas, que hace tres años invirtió en un nuevo showroom y centro logístico en calle Terrada al 1700 y en breve tiene previsto abrir una nueva tienda en la primera cuadra de O'higgins, con todos sus productos y siempre fiel a los detalles.

--Felicitamos entonces a Analía y a todo su equipo de Ap por seguir emprendiendo y generando empleo en la ciudad.

–-En una de mis salidas, en este caso nocturna, vi el complejo Zibecchi de Liniers iluminado como nunca. ¿Sabés los motivos?

--Estaban haciendo la prueba lumínica para las canchas de césped artificial que están prontas a instalarse. Se montaron 16 columnas con luces LED. Y las alfombras para las dos canchas de fútbol 11 ya están en nuestra ciudad, pero la empresa que se encarga de colocarlas recién tiene turno para la última semana del año.

--Mi amigo el “Pelu” me contó que, cuando vuelva el fútbol, habrá varias novedades en el Alejandro Pérez.

--Los chivos, con el contador Carlos Pablo a la cabeza, hicieron una gran inversión en el sistema lumínico. Incluso, mencionan que el recambio de lámparas hará que el estadio tenga mejor iluminación que el Carminatti y el Fortín.

--Y también saldarán una deuda pendiente con los periodistas.

--Creen que van a llegar a tiempo para cuando se reanude el torneo regional, previsto para la primera semana de enero, de inaugurar 6 cabinas de transmisión nuevas, con todas las comodidades y con mejor visual.

--¿Van en el mismo lugar?

--Están siendo construidas arriba de las actuales, que serán transformadas en palcos para visitas ilustres o dirigentes visitantes.

--En una de las últimas charlas me contaste que estaban por venir a Bahía los propietarios de la empresa Esuco, que comanda la UTE a cargo de las obras en Sesquincentenario y la zona de El Cholo.

--Una de las cosas que se decidieron es que Vialidad Nacional no va a dar de baja el contrato, porque eso acarrearía el armado de otro pliego y luego el llamado a licitación, por lo que la reanudación de los trabajos se demorarían muchísimo más.

--¿Y entonces?

--La UOCRA se sumó a la presión para que los trabajos arranquen. Calculá que esas labores demandarían más de 150 trabajadores. Pero la traba es que la adjudicataria quiere retomar cuando todas las cuestiones técnicas, administrativas, legales y económico/financieras estén resueltas. Y todavía quedan algunas por solucionar.

--¿Cuál es el cálculo más optimista y cuál el más pesimista?

--El más optimista dice que a fines de enero o principios de febrero, retomarían. El pesimista, un par de meses mas. Mientras tanto, los que sufren los inconvenientes, y más en esta época ventosa, son los vecinos, que viven tapados de tierra.

--¿De los tribunales tenés algo?

--Una buena. Avanza el trámite para la conformación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal en Bahía Blanca, que está sin jueces titulares desde hace varios años.

--Claro, me has comentado varias veces en esta misma mesa la preocupación por la situación, porque se trata de un organismo que debe juzgar causas pesadas, como Bobinas Blancas o las de Suris.

--Exacto. Ya están los pliegos designados. Se trata del juez provincial Eduardo d'Empaire, el fiscal Sebastián Foglia y el abogado Ernesto Pedro Sebastián, que trabajó en Mar del Plata y últimamente en la justicia de General Roca y Viedma.

--¿Cuáles son los pasos?

--Fijaron la audiencia pública en el Senado, en la que entrevistarán a los postulados, que esta vez se hará por videoconferencia. Será el lunes 21 a las 10.30, al menos en el caso de Foglia y Sebastián. D'Empaire todavía no fue notificado.

---Ojalá que en breve se cubra. No podemos reclamar justicia si no hay jueces para dar el servicio.

--Es así nomás. A vos que te gustan las sierras, ¿te enteraste que la desarrolladora Eidico está lanzando la segunda etapa del Club de Campo Las Verbenas en Sierra de la Ventana?

--Algo escuché.

--No te demores mucho, porque además de entregar los 168 lotes de la primera etapa en el primer trimestre de 2021, acaban de lanzar a la venta otros 96 y ya tienen más del 30% reservados. Tienen 950 m2 promedio, con todos los servicios de electricidad, agua y cloacas subterráneos y con valores referenciales desde 16 mil dólares, financiados en pesos.

--Suena interesante. ¿Cómo hago para obtener más información?

--Entrá a esta página para visitar la página web del proyecto: https://eidico.com.ar/public/las_verbenas

--Aprovecho el fin de semana, agarro el auto y voy a verlo.

--Pero te vas a perder el clásico Villa Mitre-Olimpo.

--Lo tengo todo planeado. Como no se puede ir a la cancha, ya saqué mi boleto para seguirlo por streaming. La gente tricolor lo transmite a cuatro cámaras y con una previa de media hora.

--Que buen dato. ¿Dónde y cómo puedo verlo?

--El partido arranca a las 17.30. Estás a tiempo de sacar la entrada en TicketBahia.

--Ya entro a la página entonces. El próximo domingo nos vemos. Buen viaje!