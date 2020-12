¿Cuántas personas podrán participar en las reuniones por las fiestas de fin de año?

El gobierno nacional pidió a los argentinos tomar los recaudos necesarios para minimizar el riesgo de propagación del COVID-19 en los encuentros familiares/sociales que tendrán lugar durante las fiestas de fin año.

Si bien la Casa Rosada solicitó limitar la cantidad de personas que participen de cada festejo, no precisó un número tope de gente que puede asistir.

Sí requirió a la población limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos a las fiestas de fin año, más aún, si está previsto compartir luego las fiestas con personas que presenten factores de riesgo, principalmente mayores de 60 años.

También recomendó que las reuniones se realicen al aire libre, en patios, terrazas, veredas y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente para minimizar el contacto entre los asistentes. De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar buena ventilación.

El comunicado de la Presidencia pidió "dentro de lo posible, mantener la distancia mínima requerida entre personas, máxime con las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años, así como limitar el número de personas en cada reunión".

Agregó: "Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja); en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de personas/grupos a lo mínimo posible".

Respecto de la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se aconsejó que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos.

Se remarcó la necesidad de no compartir vasos, cubiertos ni utensilios. No tomar de la misma botella o lata y, en todo momento, cumplir con las medidas de distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos.

"Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de COVID-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales ni salir de su casa, excepto para buscar atención médica", finalizó.

El gobierno de la Provincia, en una de sus últimas resoluciones, autorizó la realización de eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares en espacios cerrados con ventilación natural o en espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso público y de domicilios de las personas, con una concurrencia máxima de 20 personas.

Más allá de esto, la sugerencia del ministro bonaerense de Salud, Daniel Gollán, fue la siguiente:

"Para estas fiestas lo que estamos recomendando además de las cuestiones de distanciamiento, de burbujas familiares, es no hacer cosas muy grandes, no más de 10 personas, al aire libre preferentemente. Es una recomendación fuerte, no es una norma. La gente lo tiene que tomar con responsabilidad individual, bajo una recomendación que hace el Estado pero que tiene su fundamento muy fuerte”.