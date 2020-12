"Hay gente que lo único que pretende es hacerle daño al club", afirmó Facundo García

Dadas las circunstancias y los contratiempos, tras la suspensión de un mes sin actividad competitiva, el Club Midgistas del Sur se vio obligado a reformar los planes deportivos con vistas a la próxima cita mecánica veraniega.

A la espera de la pronunciación final de COPAM (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo), y augurando que el mismo falle en favor del descargo legal realizado hace días, la comisión directiva delineó un nuevo cronograma deportivo para el devenir midgístico.

"Supongamos que levanten la suspensión antes de lo previsto, de todos modos esperamos a iniciar el campeonato al 1 de enero, porque la provincia no habilita el acceso de público. Y la realidad es que sin gente es muy difícil sostener los costos. Se realizarán un total de 16 fechas, con 10 de etapa regular y las seis restantes de playoff, extendiéndose la finalización para los primeros días de abril", expresó Facundo García, presidente del CMS.

"El viernes pasado hicimos una reunión vía zoom con los pilotos, y consensuadamente se acordó que corran los 118 inscriptos. Es decir que los que estuvieron en la primera fecha clasificatoria quedaron todos habilitados, aunque habrá que ver si todos estarán en condiciones de inscribirse", agregó.

En cuanto al formato de competencia, y contemplando el numeroso parque de máquinas, desde el CMS se considera oportuno aplicar un cambio en el sistema de clasificación de series preliminares; algo que, amén del revés sufrido, ya se evaluaba de forma avanzada.

"Se harían 15 series, 6 repechajes, 4 semifinales y 2 finales. Al haber tantas preliminares, y entendiendo lo mucho que puede cambiar la pista, se resolvió junto a la comisión y los pilotos clasificar mediante posición y tiempos. Algunos no estuvieron de acuerdo, por eso, vía zoom, se hizo una votación y por mayoría se resolvió eso. Creemos que así será parejo para todos", aclaró García.

"De esa forma evitaríamos la disconformidad sobre el estado del suelo y los tiempos, además de garantizar el espectáculo, obligando a los autos de punta a ir a ganar para largar adelante en la semifinal. Si no funciona y no quedamos conformes con los resultados, el año próximo se volverá atrás con la decisión", aclaró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Lo que no cambiará, cuenta Facundo García, será el proceder para efectuar el sorteo que da inicio a la jornada.

"Los primeros rankeados irán a primera fila y los demás a segunda. Y también se mantiene el mismo proceder con la etapa de playoff; se determinará el sorteo de acuerdo a las posiciones de campeonato y no por la sumatoria fecha a fecha", cerró.

“Atentó contra el club”

Afirma Facundo García, en relación a los hechos consumados post competencia clasificatoria, que desde el Club Midgistas del Sur se actuó de buena fe y dentro de los procedimientos requeridos para una convocatoria de tal naturaleza.

Asmismo, el presidente del CMS dejó en claro que la intención del denunciante no hizo más que atentar contra la categoría, su espectáculo y, sobre todo, los pilotos que la conforman.

“Hay gente que lo único que pretende es hacerle daño al club. Esto no lastima mi persona o la de alguien más de la comisión, lamentablemente atentó contra el club, el show y los pilotos. Las cosas las hicimos como se debían”, aclaró.

“El Club envió a Federación N°3, en principio, la solicitud para hacer la prueba en modo de competencia, y aprovechar a poner en funcionamiento el semáforo, sistema de cómputos y demás; ya que no se pudo disputar el Invernal. La Federación lo autorizó y eso ya nos habilitaba. No se hizo un pedido a COPAM porque no era una competencia oficial. Se averiguó en La Plata si habíamos pedido autorización en formato de competencia y automáticamente Fernando Bonacci realizó la denuncia”, detalló.

—Es decir que no se hizo nada sin autorización...

—Ante COPAM planteamos que si se hubiese hecho algo ilegal no se habría difundido la clasificación por streaming oficial, y mucho menos permitir el trabajo de prensa. Hasta a ellos mismos se les envió el link de la carrera. Pero están obligados, de acuerdo a estatuto, a poner en suspenso a los clubes en caso de denuncia, y a partir ahí se permite hacer un descargo dentro del tiempo permitido y luego determinar negligencia o no.