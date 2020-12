Bahía Basket vence a Regatas 44-36, al cabo del primer tiempo

Bahía Basket mantuvo la supremacía y a pesar del repunte de Regatas Corrientes en el segundo parcial (lo ganó 27-19), se impuso al cabo de la primera etapa por 44 a 36.

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Templo del Rock, del club Obras Sanitarias, donde dirigen los árbitros Diego Rougier, Esteban Cáceres y Fabio Alaniz.

Bahía ganó el primer cuarto por 25 a 9, en su octava presentación en la burbuja sanitaria de la Liga Nacional en Buenos Aires.

Disputados los 20 minutos iniciales el máximo goleador de Bahía es el brasileño Caio Pacheco (12 puntos). También fue importante el goleo de Federico Elías (10, con 2-4 en triples).

En Regatas encabeza el goleo el alero Patricio Tabarez, con 9.

Los dirigidos por Laura Cors-Martín Luis-Augusto Meneses se escaparon rápidamente del equipo correntino, con ventajas de 5-0, 9-2, 16-2 y 23-7.

En el conjunto correntino juegan dos ex Bahía: el ala-centro Jamaal Levy y el alero Martín Fernández. El equipo dirigido por Fernando Calvi (ex jugador de El Nacional) no cuenta con Omar Cantón.

Bahía no dispone hoy de Alejo Azpilicueta, expulsado en la fecha anterior.

Mirá la tremenda volcada de Fausto Ruesga (Bahía) en el cuarto inicial: