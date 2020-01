Tiene un merendero y un motochorro le robó dinero para un festival

Un motochorro asaltó a la responsable de un merendero que funciona en el barrio Noroeste y le robó, entre otras cosas, dinero que tenía destinado para un festival que realizará el próximo fin de semana.

Stella Correa indicó que el hecho se produjo en la zona de Patricios y Líbano, cuando el delincuente le arrebató el bolso.

"Venía del banco caminando, alrededor de las 13, pasé a hacer unas compras y seguí caminando. Me robaron la plata de la jubilación y del bono que había cobrado, y también la plata que tenía del merendero, porque iba a comprar golosinas para un festival que vamos a tener el sábado", comentó a LU2 la responsable del merendero "Juntos por los Necesitados", que funciona en Roca 1.652.

"Lo que más me preocupa es la documentacion y la plata del merendero que tenía, porque con eso me manejo para comprar carne y verdura, entre otras cosas", agregó.

Correa consideró que el ladrón "quiso robarle a una chica que estaba esperando el colectivo, pero ella se dio vuelta y me agarró a mí, que venia con una bolsa y la cartera".

Agregó que el delincuente, quien se movilizaba en una moto roja y tenía casco negro, "casi lo choca un auto cuando se dio a la fuga".

Finalmente describió que "no podés caminar cinco cuadras porque es terrible la inseguridad. No solo porque me tocó esta vez, sino porque lo veo siempre en las noticias. Es triste porque no sabés cómo actuar. Le agradezco a Dios que estoy bien".