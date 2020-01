Impuestos, tarifas, salarios: qué aumenta, qué se congela y dónde están las dudas

Por Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

La nueva etapa de gobierno llegó con un paquete de medidas económicas que impactará en el bolsillo de los argentinos en general y de los bahienses en particular.

Al observar las decisiones que se tomaron desde el 10 de diciembre en los tres niveles del Estado (Nación, Provincia y Municipio), se advierte que habrá tanto aumentos como congelamientos en impuestos y tarifas, así como surgen varias dudas, en especial en torno a los haberes jubilatorios y el transporte público.

En el caso de las tarifas de gas y luz rige un congelamiento por 180 días en el marco de la emergencia que aprobó el Congreso, aunque no se descarta que la Casa Rosada permita actualizaciones antes de ese plazo para afectar menos la rentabilidad y las inversiones de las empresas.

No obstante, Alberto Fernández repitió hasta el cansancio que no permitirá que los costos de la energía se trasladen a los usuarios con criterio dolarizado, por lo que cualquier alza debería darse con porcentajes inferiores a los recibidos en los años de Cambiemos.

Al congelar las tarifas por 6 meses se produce además un efecto impositivo a la baja, porque a los consumos de gas, electricidad y agua se les carga un 21% de IVA (según el caso, también otros gravámenes). Si las boletas suben menos, el alza del impuesto también es menor.

Por ejemplo: si alguien pagaba 1.210 pesos de gas hace dos años, 210 eran de IVA; si ahora pasó a abonar 2.420, esos 420 son por el impuesto. Es decir, cuando las tarifas no se mueven, el Estado no aumenta su recaudación (del mismo modo, al subirlas fuertemente como en los últimos 4 años, engrosa sus arcas).

Hasta el momento las tarifas intocables por 6 meses no incluyen a ABSA, aunque se esperan precisiones para los próximos días cuando asuman nuevas autoridades. De hecho, en la web de la empresa sigue figurando como presidente el designado por el gobierno de Cambiemos, Raffaele Sardella.

Alimentos de la canasta y transporte público

El primer día de este año dejó de estar en vigencia la eliminación del IVA para productos de la canasta básica. Por estas horas Presidencia acordó mantener el 0% para la leche, pero azúcar, harina, huevos, pan y aceite tuvieron una suba promedio del 7%, ya que se reincorporó una parte del impuesto.

Sin embargo, al no existir precios de referencia en un país inflacionario, para los consumidores es muy difícil saber si entre el martes 31 y hoy esos productos se incrementaron en un 7% o un porcentaje diferente. Por ahora, los precios se están “acomodando”.

El boleto de colectivos es un punto que, hasta aquí, genera confusión. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, dispuso el jueves mantener el valor vigente de las tarifas por 120 días, aunque eso solo abarca a la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano.

Luego invitó a provincias y municipios a adherir, pero en ciudades como Bahía Blanca se viene discutiendo un aumento del 29% más una cláusula de ajuste automático el 1 de julio. Para que esto no se produzca, más que mediar la buena voluntad, debería llegar una lluvia de subsidios por parte de la Gobernación.

Si por fuera del AMBA todos los boletos llegaran a aumentar, habría que revisar cómo se distribuyen esos subsidios: de manera equilibrada o favoreciendo al sistema de transporte centralista.

Por lo pronto, a nivel local, el oficialismo buscará la aprobación del aumento en el Concejo Deliberante la semana que viene, en una sesión extraordinaria.

En el deliberativo, justamente, ya se aprobaron en diciembre incrementos en la tasa municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública (ALC), que según los casos irán del 30 al 40%. En la de Seguridad e Higiene se mantendrán las alícuotas del año pasado.

La aprobación se logró con los votos de los 12 concejales oficialistas de Juntos por el Cambio, que tienen mayoría propia con el voto doble del presidente, mientras que se opusieron los 11 del Frente de Todos y la banca unipersonal UCR-Illia.

Qué pasará con la ley impositiva de Kicillof

Algunas de las incógnitas vienen por el lado de los impuestos provinciales, ya que la ley fiscal de Axel Kicillof todavía no pasó el filtro de la Legislatura.

El inmobiliario urbano y rural tendrá aumentos del 15% al 75% si se mantiene el proyecto original, aunque se asume que habrá modificaciones y rebajas para que el bloque de Juntos por el Cambio levante sus manos en la sesión del miércoles próximo.

En Ingresos Brutos el proyecto del gobernador dispone mantener las alícuotas de 2019 y solo aumentar algunas, aunque los sectores productivos están molestos porque el Pacto Fiscal entre Nación y Provincias firmado en la era Macri, y desactivado por Alberto Fernández, preveía una baja progresiva de ese impuesto a la facturación. De hecho, el objetivo final era llegar a Ingresos Brutos 0%. Será en otra vida.

En Bahía Blanca también están atentos al artículo 100 del proyecto de ley, que prevé subas en los gravámenes para las actividades portuarias. Legisladores oficialistas y de la oposición oriundos de la Sexta estaban de acuerdo en pedir modificaciones al gobernador para morigerar el impacto en terminales como Ingeniero White y confiaban en lograrlo.

Interrogantes: jubilados, combustibles, UVA

El congelamiento de la ley de movilidad jubilatoria por 180 días implica que el presidente decidirá por decreto cuáles son los futuros aumentos. Si se mantenía la ley que ajustaba los haberes por inflación, los jubilados iban a recibir poco más del 11% en marzo y alrededor de 15% en junio. El método de cálculo, en este caso, los iba a favorecer.

El presidente Fernández sostuvo días atrás que esa fórmula era impagable, que están pensando en recuperar una movilidad atada al crecimiento y no a la evolución de los precios (hoy la inflación les daría a los pasivos mejores porcentajes que la recaudación) y que va a cumplir su promesa de devolverles ingresos y dignidad.

¿Qué puede pasar? Imposible de saber, pero no sería extraño que las jubilaciones más bajas tengan aumentos similares o superiores a esos 11% y 15% y las que están por encima de 25-30 mil pesos, no. De todos modos, hay que subrayar múltiples veces que los aumentos dependerán de la discrecionalidad absoluta del presidente.

¿Y los salarios de los trabajadores activos? Habrá una suma de al menos 4 mil pesos a cobrar a partir de febrero, a cuenta de futuras paritarias. Los 4 mil pesos dispuestos por el gobierno serán un piso, se podrán pagar en dos tramos (3 mil en febrero y agregar mil en marzo) y tendrán carácter remunerativo, o sea, habrá descuentos y a los bolsillos llegará un poco menos. Los gremios quieren más, los empresarios dicen que no hay compañía que aguante.

Otra duda son los combustibles. ¿También se congelarán sus valores? Días atrás el gobierno obligó a YPF a dar marcha atrás con un alza del 5%, pero no está claro si fue una decisión coyuntural o será una política de mediano plazo. Los inversores de Vaca Muerta miran atentos esta jugada a la espera de que no les pisen los precios, aunque se supone que los valores no quedarán así por mucho tiempo más.

Finalmente, ¿qué hará el gobierno con los créditos UVA, ajustables por inflación? Prorrogó por este mes un beneficio que alcanza a una porción de los hipotecados, de congelar la cuota a valores de mediados del año pasado, pero prometió una solución de fondo para las próximas semanas.

¿Habrá quitas, se retrotraerán valores? Quizás lo que ocurra sea un cambio en la manera de calcular los aumentos: en lugar de inflación, ajustar por índice de salarios. Antes de fin de mes, según dio a entender el gobierno, se conocerá la decisión.

Y además...

Por supuesto que también hubo una suba de las retenciones a las exportaciones que motivó el enojo de distintos sectores del campo, se puso más peso en la mochila de Bienes Personales y se creó un impuesto del 30% al dólar que aún no se sabe cómo pegará en la economía del día a día. Para algunos, se trata de una devaluación encubierta.

Además, tal como estaba previsto desde antes del cambio de gobierno, este año se modifica la tabla de monotributos (el valor máximo de ingresos brutos de cada categoría subirá 51,1% respecto del año pasado) y sube el mínimo no imponible de Ganancias (pagarán los empleados solteros cuyo salario neto mensual supere los $55.262, los casados pasan a $64.144 y, casados con dos hijos, a $73.102).

Como cierre, ¿en cuánto estiman la inflación 2020 algunas consultoras? Si el gobierno del Frente de Todos consigue un buen acuerdo por la deuda, oscilaría entre un 35% y 45%. Caso contrario, ni siquiera tiene sentido hacer números.