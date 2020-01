Juventud Unida de Alpachiri: cuando el peor termina siendo el mejor

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

Sorprende ver que un club de una localidad que no supera los 2 mil habitantes, participe en el tercer escalón del básquetbol profesional. También es curioso que todavía no haya ganado algún partido de los 12 que jugó. O que en 9 le hayan convertido 100 o más puntos para un promedio de 104 puntos en contra y 74,5 a favor.

En realidad son estadísticas que poco alarman en el básquetbol de Juventud Unida de Alpachiri (La Pampa), donde afirman (y sienten) que lo que da sentido al proyecto deportivo es la tarea de inclusión, contención y desarrollo social. Y ahí CAJU le gana a todos por goleada.

La dirigencia actual reivindica el legado de los fundadores, un grupo de adolescentes humildes que quisieron formar un equipo de fútbol en 1950.

“Nuestro club es muy distinto en todo. Como resultado de los reclutamientos que llevamos a cabo, surgieron jugadores, la mayoría, con problemas sociales. Sobre todo de estudio y alimentación. Nuestro abordaje de lo social es simultáneo a la formación deportiva de los jugadores”, explicó Amílcar Arias, presidente de la institución.

El equipo que juega el Torneo Federal tiene un promedio de edad de 22 años. De un plantel de 12 sólo cobran sueldo 3, que son refuerzos contratados especialmente. La mayoría vive en el albergue de la institución, mientras que demás viajan desde el interior para entrenar y competir.

El plantel que participa en el Torneo Federal.

“Hasta antes de jugar el Torneo Federal era muy difícil conseguir chicos que quisieran jugar al básquetbol acá. Que se vieran atraídos por un club de un pueblo de 1.800 habitantes. Imagino que a priori debían preguntarse cuándo podrían llegar a salir de acá para tener una posibilidad de desarrollo superior”, afirmó Arias.

“La mayoría de los chicos que tenemos no son de Alpachiri. Acá el Estado asiste bien. En Alpachiri nos conocemos todos y no hay nadie que tenga problemas y no sea asistido. Pero la mayoría de los pibes son de afuera: Catamarca, Paraguay, Chaco, República Dominicana”, comentó, sobre los integrantes del plantel superior.

La asistencia social cubre toda la pirámide de categorías, pero se pone énfasis en aquellos reclutados que arrastran problemas de alimentación y de escolaridad.

“Tenemos muchos chicos que llegaron sin haber terminado la escuela primaria. Los trajimos y les hicimos terminar primario y secundario. Chicos provenientes de una realidad económica mala en lo social. Acá tienen un lugar donde formarse”, dijo.

“A un chico que reclutamos y era del norte, le fuimos a averiguar hasta dónde había llegado en su nivel educativo, porque la mamá no sabía muy bien. Llamamos a la escuela que nos indicaron y no tenían registrado el nombre del pibe. Y hoy está terminando de hacer la secundaria. Cuando obtuvimos el certificado de la escuela, me dijeron que pusiera lo que quisiera: que había terminado o que no. Sabíamos que no había terminado y le hicimos completar. También le hicimos pruebas evaluativas, lo mandamos al secundario y ahora está terminado. Y si podemos, lo vamos a mandar a la universidad. Y si no van a seguir estudiando, les buscamos trabajo dentro o fuera del club y dentro de las posibilidades de la localidad”, indicó.

Al igual que en otras instituciones deportivas, el jugador tiene que cumplir con objetivos de estudio.

“Más allá de su familia de origen, principal responsable, acá el jugador tiene designado una familia tutor que es la que primero se encarga de buscar su boletín, hacer que estudie, estar cerca para controlar alimentación e higiene. No es fácil que estudien, pero ellos van tratando de influenciar y que la cosa camine”, contó.

“También tenemos chicos con discapacidad. Pero son chicos que están contenidos en el club, que participan de sus equipos. Por ejemplo un chiquito que jugó todo el año con U13 y pudo competir. Está contenido. Para nosotros es normal todo lo que hacemos. Nos sale así”, dijo el dirigente de Juventud Unida.

Muchos se preguntarán cuál es el valor e incidencia de la cuota social en el bolsillo de esos deportistas.

“Si no tiene para pagar la cuota, que es irrisoria porque no pasa los 200 pesos, va a seguir en el club. El papá o la mamá nos ayudarán a hacer algunos trabajos. O no, porque tampoco importa mucho. Importa el pibe. Que se sienta bien y cómodo”, agregó.

Amílcar Arias, presidente de Juventud Unida.

Porque la económica no es la más importante de las carencias de estos jóvenes basquetbolistas.

“En su momento tenían problemas de alimentación. Te das cuenta cuando los ves alimentarse delante tuyo, porque se ve la necesidad de comer al no saber si podrán alimentarse al día siguiente. En Juventud Unida se acostumbraron a que la comida siempre va a estar. En ese sentido nos ayuda mucho la municipalidad, que tiene un comedor y nos provee parte de la alimentación de los chicos. Primero estuvieron todos en un albergue municipal y hoy tenemos en el club un pequeño albergue con 10/12 camas, que también sirve para alojar a los que viajan los fines de semana a jugar con el equipo”, dijo.

Objetivos en el Federal

“Estamos buscando entender de qué se trata. Asegurarnos de que podemos cumplir con el presupuesto, saber que podemos hacer giras... Porque nos tocó competir en la División Cuyo y tenemos viajes a San Juan, Mendoza, Jachal, que está en el medio del desierto sanjuanino. Aprender. Y saber que nos podemos acostumbrar a este trajín, que los pibes son capaces de soportarlo”, dijo Arias.

Juventud Unida participa con sólo tres refuerzos ajenos a la cantera: el alero Ignacio Dupuy (Viedma), el ala-centro Gonzalo Nolt (ex Bahiense del Norte) y el base Lucas González (Córdoba). Además integra el plantel un bahiense radicado en General Pico y que lleva 7 años ya en CAJU: Matías Heriberto Soto (centro, 1m92 y 29 años), hijo de un ex árbitro bahiense Fabián Soto.

El bahiense Matías Soto. Se radicó de chico en General Pico.

Hasta el receso competitivo por las Fiestas, el entrenador del equipo venía siendo Alejandro Aguiriano. Pero en la reanudación el técnico será Ramiro Alvarez, quien venía desempeñándose como asistente.

En materia de resultados y al margen del Federal, ha sido un gran año en varias categorías.

CAJU jugó Provincial de Clubes de U13 a Primera (mismo plantel del Federal, con excepción de Nolt). Además fueron campeones locales U19 y subcampeones en Primera y en U17.

También jugaron el Argentino de Clubes de Viedma (U19) en la que participó Bahiense del Norte, entre otros.

Charlas con Pepe Sánchez

El presidente Amílcar Arias contó que tuvo un encuentro con Pepe Sánchez.

“Fue cuando estaban mudando toda la estructura al Dow Center. Hablamos de que teníamos problemas en común y quedamos en volver a juntarnos. Si nos orienta, nos daría pie para algún trabajo conjunto”, sostuvo el dirigente.

Dijo que también existe un vínculo institucional estrecho con con Velocidad y Resistencia.