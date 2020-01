A poco de comenzar, se canceló la travesía de un montañista bahiense

El objetivo era cumplir uno de los desafíos tradicionales del montañismo argentino. Lograr la cumbre de cuatro cerros de nuestro país con una altura superior a los 6.500 metros.

Pero la travesía que inició Gabriel Gomiz junto a otros dos compañeros finalizó en forma inesperada a poco de su inicio, por motivos de logística y climáticos.

“No pudimos ni siquiera intentar el primer volcán, luego de la primer semana de aclimatación, donde el clima fue bastante bueno”, le contó Gomiz a “La Nueva.”.

El plan era ascender a los volcanes Bonete Chico (6.759 metros), Tres Cruces (6.749), Ojos del Salado (6.893) y El Muerto (6.514). Junto a Gomiz completaban el equipo Adriana Gómer y Juan Pablo Barone.

“Entramos a la zona complicada del Bonete, armamos campo base y nos organizamos, pero enseguida empezaron las tormentas muy cerradas. Tormentas eléctricas, rayos, granizo, lluvia...”, recordó este bahiense de 42 años.

Una de las tormentas que afrontó la expedición.

“Aguantamos dos días, de hecho hicimos porteo de equipo al campamento de altura a 5.500 y luego de analizar bien el pronóstico y de recibir alertas de unos montañistas conocidos por el comunicador satelital, nos dijeron que salgamos de ahí porque con varios días de lluvia crecen los cauces de los ríos y después no íbamos a poder salir”, agregó.

“Decidimos abortar el Bonete y desplazarnos a los otros tres volcanes que están más al norte. Retiramos el porteo, desarmamos campo base y salimos de ahí”, dijo.

Los compañeros de travesía.

“Al bajar por la quebrada se rompió la doble tracción de la camioneta. Quedo trabada en 4x4 alta. Algo electrónico, evidentemente, porque no pasaba y daba error. No podíamos usar la baja, imprescindible para esos terrenos. Pero de todas formas pudimos salir y nos fuimos al pueblo más cercano (Villa Unión en La Rioja). Ahí nos encontramos con que el pronóstico era pésimo para los otros volcanes también. Se anunciaron 10 días de tormentas. Sumado a eso la camioneta rota, no nos dejó alternativa mas que abortar”, dijo.

Van a retomar el proyecto este mismo año.

“Ya estamos planeando la revancha. No está definida la fecha todavía, pero lo vamos a intentar de nuevo este año sí o sí, pero no sabemos el mes todavía. Es decir no abandonamos el proyecto, solo se postergó por motivos de fuerza mayor”