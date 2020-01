Polémicas, regresos a los escenarios y presencia argentina en la nueva edición de los Grammy

Con denuncias de plagio contra Ariana Grande por una canción candidata a una estatuilla, la máxima directiva de la organización desplazada por “conducta inapropiada”, el regreso a los escenarios de Demi Lovato tras una internación por sobredosis y presencia argentina en cuatro rubros, llega este domingo 26 de enero la 62° edición de los premios Grammy, que se entregarán en el Staples Center de Los Ángeles y que en nuestro país podrá ser visto por la señal TNT.

Las nominaciones son lideradas por la cantante de hip hop estadounidense Lizzo, quien competirá en ocho rubros, seguida por la joven británica Billie Eilish y Lis Nas X, con seis; en tanto que los tres artistas pujarán en categorías centrales como la de disco del año, mejor grabación y mejor artista nuevo.

La presencia argentina más llamativa se da en la categoría de reggae, donde se postula al disco Sly & Robbie vs. Roots Radics. The final battle, que produjo y compiló el argentino Hernán “Don Camel” Sforzini.

En tanto, Sebastián Plano competirá con su disco Verve, en el rubro mejor álbum de new age; Che Apalache, por Rearrange my heart, como mejor álbum folk; y Emilio Solla por su labor como arreglador en el disco La Novena.

A lo largo de la noche, la ceremonia presentará diversos números musicales que tendrán como protagonistas a Camila Cabello, la española Rosalía, el colombiano Juanes participará en un tributo a Prince, Gwen Stefani, Aerosmith, H.E.R., Lizzo y Tyler The Creator.

Sin embargo, la gran atención estará puesta en la performance de Demi Lovato, quien volverá a pisar un escenario luego de una internación por una sobredosis sufrida el verano pasado.

Los premios también llegan con algunas polémicas, como la denuncia por plagio que enfrente Ariana Grande por su tema 7 Rings, candidata a alzarse con una estatuilla; y el desplazamiento de la presidenta y consejera delegada de la Academia de la Grabación, Debora Dugan por las denuncias de una empleada por “conducta inapropiada”.

Curiosamente, la directiva estaba en su cargo desde hacía pocos meses en reemplazo de Neil Portnow, quien había estado al frente de la organización durante 18 años y había sido cuestionado por comentarios sexistas, al manifestar que si las mujeres pretendían más espacio debían “intensificar” su trabajo.

Más allá de estos condimentos, la atención del domingo a la noche estará puesta en los rubros más destacados de la ya tradicional entrega de premios.

Para álbum del año están nominados I,I, de Bon Iver; Norman F***ing Rockwell, de Lana del Rey; When we all fall asleep, where do we go?, de Billie Eilish; Thank U, next, de Ariana Grande; I used to know her, de H.E.R.; 7, de Lil Nas X; Cuz I love you, de Lizzo; y Father of the bride, de Vampire Weekend.

Como canción del año competirán Always remember us this way, de Lady Gaga; Bad guy, de Billie Eilish; Bring my flowers now, de Tanya Tucker, Hard place, de H.E.R.; Lover, de Taylor Swift; Norman f***ing Rockwell de Lana Del Rey; Someone you loved, de Lewis Capaldi; Truth hurts, de Lizzo

Entre los mejores nuevos artistas aparecen Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and the Bangas y Yola.

La mejor performance pop la disputarán Beyoncé, por Spirit; Billie Eilish, por Bad guy; Ariana Grande, por 7 Rings; Lizzo, por Truth hurts; y Taylor Swift, por You need to calm down.

En el rubro mejor performance de rock figuran Bones UK, por Pretty Waste, Gary Clark Jr, por This land; Brittany Howard, por History repeats; Karen O & Danger Mouse, por Woman y Rival Sons, por Too bad. (Télam)