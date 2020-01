Leonel Ramos: "Donde perdés o regalás una fecha se te complica el panorama"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El camino de Leonel Ramos en el presente Campeonato Estival de Midget 2019/20 se inició con todo. Dos podios, buena cosecha de buenos puntos y un gran medio mecánico, lo posicionaron desde el vamos con el rótulo de candidato.

Sin embargo, un par de altibajos mecánicos, más dos duros golpes (un vuelco y otro que a poco estuvo de serlo), acortaron considerablemente el margen de error del Piraña en su lucha por ganarse un lugar entre los mejores 12 del certamen.

Es por eso que esta noche, cuando se reanude la actividad en el Héctor Evaristo Plano tras el receso, el volante N°8 deberá ajustar la mira y configurar su andar como lo hizo en el amanecer del torneo veraniego.

“Trataré de ir a buscar los puntos perdidos en las últimas fechas para estar más cómodo. El auto estuvo desde un principio, tanto el chasis como el motor, pero a veces hay mala fortuna y se complica salir adelante. La clave fueron las primeras fechas que anduve excelente, sino ahora estaría mucho más atrás en el campeonato”, confesó Leonel.

"Donde perdés o regalás una fecha se te complica el panorama, porque estamos todos ahí bastante juntos. Hoy me encuentro 9° en el campeonato, con buenos puntos, pero a la vez con muchos pilotos cerca. Por eso hay que ir a sumar, y largando desde segunda fila, que es complicado. Tenemos que correr la serie y ver cómo se da la noche”agregó.

Lejos de disfrutar unas buenas vacaciones, el “Team Ramos” destinó el receso (no se compitió el viernes pasado) a reparar los daños que la máquina roja sufrió en la novena fecha, cuando se calzó y dio un semi vuelco en la curva 3-4 de la primera serie.

“El auto se estropeó mucho, se rompió de todo un poco. El “Beco” (Suárez, su chasista) y el hermano trabajaron enderezando el auto y puliendo la puesta a punto; también se trabajó en transmisión para que no se caiga nada y los chicos del taller terminaron de acomodarlo y ponerlo pituco. Pero sí, se dobló y estropeó mucho, le di muy feo a las gomas”, detalló.

A pesar del percance y los daños en la unidad, ya subsanados por el equipo, Leo sigue persiguiendo el mismo objetivo con el que inició su participación en el presente ciclo; aquel con el que merodeó en más de una oportunidad.

“Cuando arranqué el campeonato el objetivo era ganar. Pero después, como se empezó a negar, traté de correr con la cabeza y no pensar en eso. Aunque admito que ganar es una cuota pendiente. Si entro al playoff, lo voy a tratar de pelear como sea; creo que entrar y no pelearlo no sirve. Pero ante todo quiero una final”, reconoció.

Vuelven a rugir los motores

La reanudación del Campeonato Estival de Midget 2019/20 nos ofrece un primer gran aperitivo a la definición del mismo: la batalla por asegurar un lugar en el playoff, el mini certamen que consagrará al nuevo monarca.

Con la fecha de esta noche, con inicio a las 20:45, restarán un total de 81 puntos en juego; con lo cual muchos no tendrán margen siquiera para parpadear. En tal sentido, de acuerdo a la paridad y las respectivas necesidades, la décima fecha será imperdible.

De momento son 13 los integrantes del playoff, dado que Sebastián Burgos, ganador del octavo capítulo, se encuentra fuera del selecto grupo. Detrás de él, un numeroso lote empuja para acoplarse a la pelea.

**Campeonato: 1) Roy Altamirano, 157.50; 2) Luciano Franchi, 147.50; 3) Fernando Caputo, 121.25; 4) Esteban Mancini, 110.25; 5) Luciano Vallejos, 89.50; 6) Emiliano Urretabiscaya, 88.75; 7) Matías Lastra Meler, 86.75; 8) Rodrigo Perugini, 84.75; 9) Leonel Ramos, 83; 10) Brian Altamirano, 82.75; 11) Claudio Roth y Luciano Benedetti, 78.75.