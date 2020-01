El colombiano tiene una fractura: ¿Peligra su llegada a Boca?

La noticia explotó en las últimas horas: Edwin Cardona tiene una fractura. Desde ese momento, la información respecto a qué tiene el colombiano fue variando y hasta se especuló que podría hacer caer el pase. ¿En qué condiciones está la operación?

¿Se cae? Más allá de que por el momento hay una pausa, el pase no se caería aunque esta lesión no era esperada en la institución y no cayó del todo bien. El mediocampista, aunque se demore un poco más, será el segundo refuerzo tras la llegada de Guillermo Pol Fernández.

¿Qué tuvo? El colombiano habría tenido un accidente en una moto, aunque acá las versiones también lo relacionan con una caída de una bicicleta y hasta se dijo que le ocurrió la fractura del cúbito cuando jugaba con su hijo.

Más allá del cómo le pasó, lo concreto es que Cardona tiene el brazo enyesado y si bien puede entrenar, no puede jugar al fútbol con normalidad.

¿En cuánto podrá estar a disposición? El colombiano tiene para unos 10 días más de yeso y, luego, tres o cuatro semanas más de recuperación. A eso hay que sumarle la puesta a punto en lo físico (su último partido fue noviembre), por lo que podrá estar, como se dijo en un principio, cerca de dos meses sin jugar.

Es decir, Cardona se perdería casi todo lo que resta de la Superliga y recién podría estar a disposición de Russo cuando Boca comience su participación en la Copa Libertadores de América, el 3 de marzo y ante Caracas en Venezuela.

¿El pase se hace? Algunos especulan que Boca piensa en reformular las condiciones de contrato.

Cardona llegará libre tras rescindir su vínculo con Pachuca y Monterrey, clubes mexicanos que compartían el pase. Le quedaban seis meses más de contrato. (Fuente: Télam y La Nueva).