El básquetbol mundial está de luto, tras el fallecimiento de un visionario

David Stern, ex comisionado de la NBA, falleció ayer a los 77 años en un centro hospitalario de la ciudad de Nueva York, como consecuencia de una hemorragia cerebral que sufrió el pasado 12 de diciembre.

La noticia que enlutó al básquetbol estadounidense.

Stern trabajó como comisionado de la NBA durante 30 años, desde 1984 hasta 2014, en una tarea que permitió el impulso de la liga estadounidense a través de su globalización.

Este abogado estadounidense consiguió transformar de arriba a abajo una NBA un tanto estancada. Incorporó la agencia libre, el límite salarial, cuatro equipos de la ABA a la NBA y erradicó las drogas de la liga.

Los ingresos anuales de la liga, a través del contrato televisivo, aumentaron 40 veces, el salario promedio de los jugadores pasó de 250 mil dólares al año en 1984 a más de 5 millones, y el valor de las franquicias se disparó al superar una gran mayoría los 1.000 millones de dólares.

“Sin David Stern, la NBA no sería lo que es hoy. Condujo a la liga en medio de tiempos turbulentos y la hizo crecer hasta convertirla en un fenómeno internacional, creando oportunidades que hasta entonces pocos hubieran imaginado. Su visión y liderazgo me dieron el escenario global que me permitió tener éxito. David tenía un profundo amor por el juego del baloncesto y pretendió excelencia de quienes lo rodeaban y lo admiraba por eso. No estaría donde estoy sin él. Mando mis más profundos cariños a Dianne y su familia”, manifestó Michael Jordan.

"Durante 22 años estuve sentado junto a Stern viéndolo en acción. Y no sólo fue un mentor, sino uno de mis más queridos amigos. Como otra leyendas, David gozó de muchas cualidades, pero sobre todo de preparación, atención por el detalle y duro trabajo", escribió Adam Silver, el actual comisionado de la NBA.

Stern recibió el título de "Comisionado Emérito" tras su renuncia al cargo en la NBA.