Marco González y Carlos Mungo le dieron mucha trascendencia al choque copero de hoy

El lugar de privilegio que hoy tiene Sansinena en el tercer escalón del fútbol argentino se debe en gran medida al buen trabajo institucional y al aporte de técnicos y jugadores que supieron brindarse por completo. La excelente campaña en el actual torneo Federal A, y el desafío de afrontar una nueva edición de la Copa Argentina, son objetivos muy valiosos para la institución albirroja.

"Estar en una categoría profesional es muy importante para el club. Y la Copa Argentina no es algo nuevo, puesto que ya tuvo la virtud de enfrentar rivales de Primera, como en su momento Newell's. Ahora es la primera fase, ante Villa Mitre, pero la repercusión es a nivel nacional y eso nos reconforta a mí, como entrenador, y a todo el plantel", dijo Marco González, su actual DT.

--¿Cómo llegan?

--Antes del parate estábamos en el mejor momento. Habíamos sacado 10 de los últimos 12 puntos, el equipo venía sólido y con ritmo. Ahora hay que volver a empezar, con menos tiempo de trabajo. Para el partido de Copa Argentina hay que remarcar todo de nuevo, agarrar el ritmo que nos caracteriza.

--¿Qué conclusiones sacás del amistoso ante Bella Vista?

--Son buenas, aunque aún se siente el esfuerzo físico del trabajo de pretemporada. Nos faltará en lo futbolístico, pero no en las ganas y la predisposición que tiene este plantel.

--¿Qué pensás de Villa Mitre?

En la Copa Argentina Villa Mitre fue la sensación del torneo anterior, eliminó a Newell's y San Martín de San Juan. Le tomó el gustito y va a querer repetir. Nuestro objetivo es ser competitivos y exponer lo mejor que tenemos para ver si podemos superarlos y avanzar.

--En la Copa Argentina se produjeron muchas sorpresas.

--Es un torneo muy traicionero. Que equipos de Primera D le ganen a los de Primera genera una atención diferente; no te podés descuidar. Como entrenador inculcamos que es posible ganar, que se pueden emparejar en la cancha con ganas, con hambre. Y los jugadores se motivan mucho.

--¿Cómo imaginás esos dos partidos?

--Abiertos, como muestra el fútbol moderno. Trataremos de hacer valer nuestra localía. Tenemos un plantel sin figuras destacas, pero cada jugador es consciente de lo que puede dar. Exponemos siempre lo grupal, donde todos tiran para el mismo lado.

"Hay que ganar todo"

Villa Mitre hizo una histórica campaña en el 2019. Por eso la Copa Argentina asoma como una gran vidriera para el tricolor de Carlos Mungo. Sin embargo, el objetivo está puesto en el Federal A y el cruce ante Sansinena asoma como un obstáculo a sortear.

“Llegamos de la manera que se puede llegar con 15 días de entrenamiento y con un trabajo de re acondicionamiento. Y creo Sansinena va a llegar de la misma que nosotros”, sostuvo el DT tricolor.

“Los jugadores tuvieron las vacaciones que se merecen, hicieron bien las cosas durante ese tiempo porque se los ve bien en lo físico, pero obviamente que los parates largos y el nivel de trabajo de estas semanas lo van a sentir en estos dos partidos”, añadió.

De cualquier manera, dijo que están preparados para afrontar el desafío.

“No hay que poner excusas. No llegamos del todo bien, pero el rival tiene que llegar de la misma manera”, manifestó.

Además, se mostró contrariado con el hecho de jugar tan temprano.

“Soy medio reticente con ese tema porque creo que no están bien acomodadas las fechas. Me encanta el torneo que armó el Consejo Federal porque me parece más atractivo que los anteriores, pero estos partidos, pese que nos fue bien con Bella Vista, Sansinena y ahora Villa Mitre, son medios incómodos. Estas fases clasificatorias, tras que los tiempos de pretemporada de verano son muy cortos, te ponen estos partidos en el medio y te complica todo”, enfatizó.

Mungo mira los dos frentes.

“Estando en Villa Mitre hay que ganar todo lo que se juega, pero obviamente que nuestro objetivo está puesto en el Federal. Primero queremos clasificar y, una vez que estemos entre los seis, vamos pensar en el ascenso, obviamente. Pero no se puede quitarle la importancia que tiene este partido. Creo que el Federal A debe ser prioridad para todos, pero la Copa es importante”, destacó.

Luego se metió de lleno en lo futbolístico.

“En este semestre, esperamos mantener el juego que logramos sobre la última parte del torneo y que habíamos logrado en cierta parte del mismo. Debemos ser más regulares, transformar la gran cantidad de situaciones que generamos en goles y seguir solidificando el equipo en la parte defensiva”, cerró.

Probables formaciones

Sansinena: Báez; Hereñú, E. Herrera, Osinaga, H. Sosa; Bowen, Bogliotti, A. Hernández, D. Ramírez; Guajardo y Mc Coubrey. DT: M. González.

Villa Mitre: Tavoliere o G. González; Manchafico, Laumann, H. González, Ihitz; Scaserra, Fabello, Cocciarini, L. Torres; Tunessi y J. P. Zárate. DT: C. Mungo.

Árbitro: Fernando Marcos.

Cancha. Luis Molina (Sansinena).

Hora: 17:30.