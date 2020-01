Buscan a joven de 28 años que desapareció hace una semana en viaje desde Campana a Retiro

Lionel Fabián Vergara de 28 años, habitante del barrio de San Cayetano de la localidad bonaerense de Campana, es buscado por su familia desde hace una semana cuando desapareció en el trayecto entre su casa y el barrio porteño de Retiro, donde debía realizar una capacitación laboral, informó hoy su hermana, Romina.

Lionel "viajaba de Campana a Retiro para realizar una capacitación laboral para entrar a trabajar a una empresa transportista y no volvió desde el miércoles pasado", dijo hoy a Télam Romina, quien agregó que le reenviaron un mensaje en el que le dijeron que su hermano "tuvo una discusión muy fuerte con la expareja de su mujer, una semana atrás".

"Una amiga de la familia nos contó que lo vio el jueves a las 6 de la mañana tomándose el tren en la localidad bonaerense de Villa Ballester, partido de San Martín, la saludó y le dijo que se iba para su casa".

La pareja de Lionel Fabián Vergara radicó la denuncia por su búsqueda el jueves pasado, en la comisaría de Campana.

"La última vez que lo vimos fue el 1 de enero, que se lo veía muy bien y nos contó que su esposa estaba embarazada de dos meses"

El joven mide 1,73 metros, es de contextura delgada, ojos marrones, cabello corto y tatuajes en las muñecas; vestía jean negro, zapatillas azules y remera rosada con negro y llevaba una mochila azul.

Poseía una tarjeta SUBE, la cual no se encuentra registrada a su nombre y no llevaba ropa extra, según relató su hermana, que también dijo que no portaba su celular.

En caso de poder aportar información sobre su paradero puede hacerse a los teléfonos familiares: 03487-640-098 y el 011-3071-3204. (Télam)