Ni River ni Boca, según aclaró, su futuro está en manos de Dios y no del supuesto representante

Un supuesto representante debió hoy ser desmentido por el delantero portugués Ricardo Quaresma, luego de que su nombre apareciera como posibilidad de ser ofrecido en Boca y River, entre otros clubes sudamericanos.

Quaresma, de 36 años y que actualmente está en el Kasimpasa de Turquía, iba a ser ofrecido en las próximas horas a los dos clubes más grandes de la Argentina, según el empresario Oscar Dias.

"Represento a Ricardo Quaresma y en los próximos días vamos a llevar una propuesta sobre él a Boca y a River Plate", reveló el supuesto representante del jugador en diálogo con "Al Fondo", programa que se emite por radio La Red, FM98.3 de Rosario.

Quaresma, que es pretendido por el Santos que en 2020 será dirigido por su compatriota Jesualdo Ferreira, debió salir a cruzar estas versiones que rápidamente llegaron a su entorno.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el delantero portugués cruzó a Dias, quien también representa al delantero Luis Leal, de paso por Newell's.

"Amigos, he leído en algunas publicaciones en línea de un Oscar Díaz que dice que él me representa haciendo declaraciones sobre mí y mi futuro. Él no me representa, así que no deben considerar sus declaraciones. Mi futuro está en manos de Dios como siempre lo ha estado", aclaró Quaresma.