Video: el insólito cierre de clasificación en Monza y la Pole de Charles Leclerc

En un atípico y desconcertante cierre clasificatorio, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se quedó con la Pole Position del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, el decimocuarto capítulo de la temporada.

El reciente vencedor en Bélgica, quien sacó provecho de la excesiva especulación de sus adversarios en el final de la Q3, empleó 1m 19s 307 para recorrer el circuito de Monza y adjudicarse su cuarta Pole del año y la segunda consecutiva.

Tras efectuar una primera vuelta lanzada, los 9 pilotos se guardaron en boxes a esperar el final de la tanda decisiva (Kimi Raikkonen se estrelló contra las defensas de la curva 6 y quedó fuera). Hasta allí, todo normal...

Pero luego, en el afán de pretender girar con la succión de otro monoplaza, la mayoría de los volantes (a excepción de Carlos Sainz) no calculó acertadamente el tiempo restante de reloj y se quedó sin la chance de mejorar los registros.

It was a crazy end to qualifying...#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/tF93FfXT2c