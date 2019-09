Conocé la variada oferta deportiva del viernes

Básquetbol

**A las 9, Argentina, con el bahiense Lucio Redivo, se mide ante Venezuela, en su primera presentación en la segunda fase del Mundial de China 2019. Televisan TyC Sports y TV Pública.

Además, juegan España-Italia (a las 9:30, televisado por DeporTV y 612/1612 de DirecTV).

**Bahía Blanca afronta doble programación en el cierre de la primera fase del Provincial U13 masculino, que se desarrolla en Necochea. A las 10, enfrenta al anfitrión y, desde las 17:30, jugará ante Mar del Plata.

Hockey

**Desde las 14, Universitario se mide ante Náutico El Quilla por la tercera y última fecha de la Zona A del Campeonato Argentino de Clubes "A" femenino, que se disputa en Santa Fe y Paraná.

Futsal

**Por la segunda fecha del Grupo A de la Fase Regional Patagonia Norte de la Liga Nacional, que se desarrolla en Bariloche, cruzan: a las 15:30, Los 3 Chiflados-Gladiadores (Viedma) y, desde las 17:15, La Esperanza-Esmesani (Trelew).

Tenis

**Por las semifinales del US Open, cruzan: Daniil Medvedev-Grigor Dimitrov (no antes de las 17) y Rafael Nadal-Matteo Berrettini (no antes de las 18:30). Televisa ESPN.