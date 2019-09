Adoptó a 6 sobrinos porque su hermana ya no podía cuidarlos y necesita ayuda

Por Damián Vallejos / dvallejos@lanueva.com

"Esta familia tiene un corazón enorme" se repite una y otra vez. En Facebook, Instagram y en los WhatsApp de Bahía Blanca y la zona.

Hace 2 meses Natalia Bustamante recibió un pedido de su hermana y ni se le pasó por la cabeza decir que no.

Le pidió que cuidara a sus 6 hijos porque estaba enferma y ya no podía hacerse cargo.

Entonces Itamar (2), Rafael (8), Ayrton (10), Jezabel (13), Jorge (14) y Julieta (19) se fueron de Miramar a Algarrobo, una localidad del partido de Villarino ubicada a 80 kilómetros de Bahía.

—Cerré los ojos y dije que sí. Ni lo pensé— cuenta Natalia, que está casada con Paulo Garay y tiene 3 hijos.

El esfuerzo que hace la familia se complica muchísimo con la dura situación económica que atraviesa todo el país. El consumo de agua, luz y gas ahora prácticamente se duplicó. La comida, también. Ni hablar de las fotocopias de la escuela, que en muchos casos superan los $ 1.000.

—Imaginate la situación del país más 6 criaturas que quiero que tengan el mismo nivel de vida que tenemos nosotros. Medianamente la vamos piloteando, todo gasto es doble.

Natalia asegura que los chicos se adaptaron rápidamente, que todos van a la escuela y que algunos de ellos hacen fútbol.

La historia se hizo viral en las redes sociales por un pedido de ayuda que inició su hijo Leonel y que tuvo buenos resultados.

Es que todo cuesta y también todo sirve para ayudar: leche, alimentos no perecederos, enlatados, café, galletitas y productos de higiene y limpieza, entre otras cosas.

—Primero no queríamos saber nada, pero llega un momento en el que empezás a pagar cuentas... Y se empezó a complicar. Me asusta que es todo de golpe y como toda mamá me pregunto si voy a llegar, le pongo todas las pilas.

Quienes quieran colaborar con la familia pueden hacerlo acercándose a Mitre 581, en Algarrobo. Además, este sábado se recibirán donaciones en Médanos: a partir de las 9 en Bustamante y Alberti; y de 10 a 18, en las instalaciones del Grupo de Scout.