Facundo Tavoliere: "No me quiero agrandar, pero los asados para el plantel los hago yo"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

En el arte culinario se desempeña a la misma altura que debajo de los tres palos, aunque él se encargue en aclarar que podría sorprender a más de uno.

"No me quiero agrandar, pero los asados para el plantel los hago yo. Ahí podés darte una idea de cómo cocino", dijo Facundo Tavoliere, quien fue sorprendido con el llamado de "La Nueva." en el mediodía de hoy, cuando se encontraba en plena preparación de su almuerzo, con verduras y arroz como principales ingredientes.

"Me gusta cocinar, es algo que traigo de chico. Ahora, encima, estoy tratando con un nutricionista y soy bastante aplicado con las recetas (risas). Como sano, salvo cuando me dan algún permitido", señaló el golero de Villa Mitre.

--¿También te lucís con comidas elaboradas?

--Cocino de todo. Trato de que sea lo más sano posible, pero no le escapo a nada. Si hay que hacer algo elaborado lo hago y te puedo asegurar que sale bien.

--¿Así como salió bien el partido debut el otro día en San Luis?

--Por tratarse del debut, y en una cancha difícil ante un rival que de local tenía buenos antecedentes y jugadores de mucha experiencia, el trámite me dejó conforme. Y si analizó un poco más a fondo, creo que en el segundo tiempo fuimos superiores, porque le generamos llegadas y ellos, salvo por un remate de afuera del área, no nos inquietaron.

--El penal que les cobran en contra fue bastante dudoso.

--Justo unos días antes habíamos tenido una charla con un árbitro de Primera sobre esa sanción. Nos decía que ese tipo de infracciones (Ndr: la pelota le pega en la mano a Facundo Laumann estando de espaldas a la jugada tras un rechazo de cabeza de Héctor González) no se cobraban más. Pero bueno, la cobró y todo lo demás queda en segundo plano.

--Y hubo un penal a favor de ustedes que no se sancionó.

--Un penal alevoso... Lamentablemente el árbitro nos perjudicó en esa acción, aunque no nos podemos quedar con eso. Pasó, se viene un largo camino y esperamos que no se repita.

--¿Qué cambiarías de este partido ante Estudiantes?

--Que no nos pase lo del primer tiempo. Nos consolamos diciendo que fue el primer partido, y de visitante. Pero son errores a corregir, porque debemos jugar los 90 minutos con la mentalidad del segundo tiempo.

--¿Cómo ves al grupo?

--Bien. Es un grupo más amplio, donde Carlos (Mungo) tendrá las variantes para evitar que no pase lo del año pasado, donde algunas lesiones y bajas se sintieron a la larga. Este plantel no tiene titulares ni suplentes, pero sí una idea del objetivo que perseguimos. Se mantuvo una base y se sumó gente de experiencia y sobre todo son muy buenas personas.

--Esta semana cambian el chip, porque se viene otro duelo por Copa Argentina.

--Es algo hermoso; estamos haciendo haciendo historia. Pasamos a Newell's y a San Martín, y ahora se viene otro equipo de Primera (Central Córdoba de Santiago del Estero). La clave es tener los pies sobre la tierra, hacer el mejor partido sin desenfocarnos de nuestro principal objetivo, porque después de este partido viene el clásico y estamos muy ilusionados.

--De Cutral Co tienen un recuerdo imborrable de la gente que los acompañó.

--Increíble, un recuerdo bárbaro por la hinchada de Villa Mitre. Pero en la cancha somos once contra once y hay una sola pelota. Mi misión es ocuparme de mi arco y de tratar de hacer un buen papel. Trataremos de ser inteligentes, de no ofrecer espacios y ser contundentes cuando tengamos las chances de atacar.

--La organización los espera con los brazos abiertos, porque todo salió perfecto y hubo muchísima gente en la cancha.

--El marco que hubo en el partido pasado fue increíble. Pero no me sorprende porque Villa Mitre es grande, mueve muchísima gente. Se vio en Junín, en Santa Fe y en Cutral Co. Lo sorprendente es que la situación económica no es la mejor, pero la gente saca plata de su bolsillo para ir a vernos.

"Ese es un plus que nos motiva mucho para poder devolverles una alegría", remarcó.