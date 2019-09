“Para nosotros será una final”, le dijo Jerónimo De la Fuente a “La Nueva.”

Por Lucas Alaniz – Especial para “La Nueva.”

El domingo fue día de descanso para el seleccionado argentino de rugby. El equipo dirigido por Mario Ledesma volverá a los entrenamientos este lunes, en el inicio de una semana clave para preparar el partido ante Inglaterra.

El próximo sábado 5 Argentina se jugará la posibilidad de continuar en carrera en el Mundial de rugby de Japón. El partido se jugará en el estadio Tokio, a las 5, por la tercera fecha del grupo C.

“Ya estamos pensando en Inglaterra... Es inevitable. Obviamente hoy (por este domingo) buscaremos estar más tranquilos, disfrutar un poco la victoria contra Tonga y del Mundial y ya mañana (por el lunes) estaremos pendientes de todo lo que querramos hacer contra Inglaterra”, dijo Jerónimo De la Fuente en diálogo con “La Nueva.”.

“Son un gran equipo, son favoritos. Para nosotros será una final y la jugaremos como tal. Ahí se verá el equipo. Sabemos que primero debemos jugar bien para tener chances. Inglaterra es una potencia, un favorito y tendremos que jugar nuestro mejor partido”, agregó.

-¿Qué quedó del partido contra Tonga?

-Otra vez pareció que fue un tiempo y un tiempo... En el entretiempo habíamos hablado de seguir generando, pero jugando más en su campo. Lo hicimos pero empezamos a fallar en el tackle individual. No en el sistema defensivo sino en el tackle individual. Hizo que Tonga levantara confianza y nos pusiera un poco en peligro.

Reuters.

-¿Es para preocuparse?

-No, pero si para corregir de cara al partido contra Inglaterra, que es muy superior a Tonga. Hay que corregirlo rápido para tener 80 minutos iguales. Puede ser que en ataque se bajó la intensidad por una cuestión de que Tonga salió a buscar el partido. Es inevitable. Tienen jugadores pesados en el uno a uno”

-¿En ataque qué pasó en el segundo tiempo, que no estuvieron tan finos afuera?

-Estuvimos más imprecisos que en el primer tiempo. Ellos empezaron a cerrarnos las puertas por donde veníamos atacando. También se cayeron algunas pelotas en 22 por el afán de ir por el try. Pero sí, le erramos en la definición. Las oportunidades las tuvimos. Capaz que por ver que íbamos arriba en el marcador arriesgamos de más y era más simple.

-Jero, una pregunta hacia un lado más social del deportista. ¿Cómo viene Japón para vos, con las comidas, el descanso, lenguaje y demás?

-Con el lenguaje muy mal... De Japón no entiendo nada. Me aprendí algunas palabras básicas más para cordialidad que otra cosa. Pero no estuvimos recorriendo mucho, estuvimos enfocados en el Mundial. Pero tenemos a nuestros familiares que nos van mandado fotos y comentarios de lo que ven. Están muy contentos con Japón y su gente, son muy amables. Con las comidas muy bien. Guille Botto el doctor en conjunto con la nutricionista, estuvieron al día para darnos lo mejor y nos sentimos como en casa. En los días libres se complica un poco porque porque si salís a comer afuera del hotel, hay que buscar la foto jeje... Porque por ahí pedís algo que viene medio crudo y bueno, no sabés.

Reuters.

Derrota de Uruguay

Luego de la euforia por el gran triunfo ante Fiji, a Uruguay le llegó el momento de conocer la derrota en el Mundial de Japón.

Los Teros cayeron esta madrugada ante Georgia por 33 a 7, en un partido en el que no tuvieron prácticamente la pelota y luego de sólo cuatro días del partido con Fiji.

Este encuentro correspondió al grupo D, donde en segundo turno Gales le ganó a Australia 29 a 25 en un triunfo clave para obtener el Nº1 del grupo.

El torneo continuará este lunes con un sólo compromiso: Escocia-Samoa, correspondiente al grupo A y a jugarse 7.15.

Resignación en Los Teros tras la derrota ante Georgia. Foto: Reuters.

Las posiciones

Así están en cada grupo:

Zona A: 1º) Japón (2/0), 9; 2º) Irlanda (1/1), 6; 3º) Samoa (0/1), 5; 4º) Rusia (0/2) y Escocia (0/1), 0.

Zona B: 1º) Italia (2/0), 10; 2º) Sudáfrica (1/1), 5; 3º) Nueva Zelanda (1/0), 4; 4º) Canadá (0/1) y Namibia (0/2), 0.

Zona C: 1º) Inglaterra (2/0), 10; 2º) Argentina (1/1), 6; 3º) Francia (1/0), 4; 4º) Tonga (0/2) y Estados Unidos (0/1), 0.

Zona D: 1º) Gales (2/0), 9; 2º) Australia (1/1), 6; 3º) Georgia (1/1), 5; 4º) Uruguay (1/1), 4 y 5º) Fiji (0/2). 0.