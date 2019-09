Bahía: duplicaron los talleres sobre noviazgos violentos

Por Claudio Rodríguez Kiser / crodriguez@lanueva.com

Cada vez un mayor interés en las escuelas secundarias generan los talleres sobre noviazgos violentos que organiza la ONG El Nido, una problemática tan vigente como preocupante.

La organización trabaja desde siempre en la prevención de la violencia familiar en sus distintas modalidades, asiste a la mujer maltratada, al hombre violento y a niños y adolescentes que son víctimas y/o testigos de situaciones extremas.

El número de denuncias sobre la violencia en los noviazgos se mantiene estable, aunque hubo cierto crecimiento el año pasado.

En 2018, El Nido tomó intervención efectiva en unos 20 casos, algo más que en los años anteriores.

La preocupación de las autoridades educativas de nivel medio por lograr medidas preventivas creció en mayor medida.

ESI y charlas

“Estas charlas de prevención o talleres sobre noviazgos violentos en los adolescentes las da la organización desde hace muchísimos años y siempre estuvieron orientadas a la comunidad en general, aunque desde hace algunos años son las escuelas secundarias las que mayoritariamente las solicitan”, abrió la disertante Carolina Benavente.

“Desde el año pasado los colegios tienen en sus cátedras la materia Educación Sexual Integral (ESI) y a raíz de que la ley exige que se den estos temas comenzaron a requerir de nuestros voluntarios”, sostuvo.

El año pasado la ONG dictó 3 charlas en ámbitos no educativos y 8 en las escuelas, mientras que en lo que va de 2019 ya realizaron 19, de las cuales 17 fueron en colegios.

“No hay elección de escuelas, sino que las mismas son las que se comunican con El Nido, es todo a demanda. Nosotros no hacemos nada y nos llueven los pedidos para dictar estos talleres. Lógicamente que las redes sociales tienen mucho que ver y a través de esa vía es que se comunican”, dijo.

Modalidades

En los talleres participan chicos de entre 13 y 18 años y de distintos estratos sociales.

“Depende del grupo y la motivación que tenga, pero cada taller no dura menos de una hora. Además, no tiene nada que ver el contexto del barrio, ya que vamos a todos los colegios de la ciudad. En las últimas semanas fuimos, por ejemplo, a María Auxiliadora y Victoria Ocampo. Esta problemática no distingue clases sociales”, aseguró Benavente.

Frente a grupos de 40 o 50 chicos trabajan con un formato de charla/taller, más participativo.

Si son 150 o 200 -cuando se juntan varios años de una escuela- la modalidad inevitablemente cambia y tiene básicamente el perfil de la disertación.

* * *

La prevención como principal bandera de la ONG

Prioridad. Según Carolina Benavente, “la prevención siempre fue prioridad” para El Nido, porque “la realidad es que a medida que vas aumentando esto ayudas a que algunas problemáticas desaparezcan”.

Señales y conflictos. En las charlas dan a conocer “señales y conflictos de alerta”. Aluden a los casos de violencia en el noviazgo, al ejercicio del amor romántico y a que “la violencia no tiene nada que ver con el amor”.

Alertas. La problemática de los celos siempre aparece en las charlas. “Hay muchísimas alertas, aunque el celo y el control es por donde arranca la violencia en el noviazgo”.

Antes del golpe. El principal objetivo es desterrar la idea de que la violencia se declara recién cuando aparece el golpe. “Desde antes se construye el vínculo violento y puede no necesariamente aparecer el golpe”.

Confianza. Al final de las charlas algunos chicos comparten sus experiencias. “Nos pasó la otra vez que una chica se encontraba llorando porque nos decía que la madre era víctima de violencia y no sabía cómo ayudarla. Se dan estas situaciones”.