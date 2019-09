Fórmula 1: Charles Leclerc sigue afilado en las pruebas de clasificación

Charles Leclerc (Ferrari) volvió a mostrar contundencia en una prueba de clasificación y se quedó con la Pole Position para el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, la 16ª cita de la temporada, con disputa en Sochi.

El monegasco ratificó su gran presente en la máxima al firmar el mejor registro clasificatorio por cuarta fecha consecutiva, tras lo hecho en Bélgica, Italia y Singapur.

WHAT. A. LAP.



Go onboard with @Charles_Leclerc as he secures a fourth Pirelli Pole Position Award in a row - and his sixth of 2019! 🚀#RussianGP 🇷🇺 #Pirelli @pirellisport pic.twitter.com/34IIfJHFzB