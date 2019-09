Kicillof en Pigüé: "No estamos discutiendo si comercio o agro; necesitamos que les vaya bien a ambos"

En el marco de su gira por siete distritos bonaerenses, el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof, dijo hoy en Pigüé que de la crítica situación del país no se sale beneficiando a unos pocos sectores en particular, sino con políticas que promuevan un desarrollo armónico de todos. "No estamos discutiendo si comercio o agro; necesitamos que tanto al comercio como al agro le vaya bien. Todos los sectores productivos tienen que estar en condiciones para trabajar”, afirmó.

Kicillof reconoció que el sector agropecuario mantuvo una relación tensa con el gobierno kirchnerista, pero dijo que recorriendo la provincia ha podido "hablar" con los productores.

"Yo quiero incentivar la producción rural. El problema es que se ha uniformado al campo. No todos los problemas del sector son las retenciones. También es el valor del combustible, del flete y la tasa de interés. Si tenías una sequía, una mala cosecha, ¿cómo salía el campo de eso? Con el crédito. Sin embargo, hoy se acabó el crédito. Esta tasa del 80 por ciento es imposible", resaltó.

El exministro de Economía dijo que este tipo de cuestiones también hacen a la rentabilidad del sector.

"Vengo de distritos donde me decían que tienen que sacrificar animales para pagar el crédito que tomaron y eso no puede ser. Eso es porque el banco Provincia se ha borrado completamente. Yo les digo: tengo preocupación por el sector. Sabemos que a muchísimos pequeños productores rurales les está yendo muy mal", enfatizó.

También destacó que le hicieron notar que falta mano de obra en el campo.

Consultado sobre las retenciones a la exportación, Kicillof dijo que antes de opinar se deben analizar "las rentabilidades y las situaciones".

"El campo es muy heterogéneo. Hay distintos volúmenes de producción, tipos de producción, localizaciones o cercanías a los mercados; todo eso hay que considerar. Por eso aquí va a haber un ministerio de Producción y también de Agroindustria o agropecuario que se dedique a mirar cada problema concreto y a tener políticas lo más segmentadas posibles, a través de la descentralización”, señaló.

El candidato a gobernador -quien estuvo acompañado por el intendente Hugo Corvatta- se entrevistó en Pigüé no sólo con referentes del campo, sino con dirigentes de la cámara de comercio, quienes le plantearon una crítica situación. Luego brindó una charla en el salón del club Peñarol.

"En el sector comercial las cosas son claramente muy negativas. Me han mostrado estadísticas del distrito, con la caída de las ventas en todos los rubros. Hay que reactivar y para eso necesitamos un gobierno nacional que tenga estas prioridades, y no las finanzas o la extracción de recursos sin elaboración. Y necesitamos que el gobierno provincial ponga el Banco Provincia a disposición de los pequeños productores, la industria y el comercio", dijo. (Agencia Pigüé)

Axel Kicillof junto a Jorge Cabrera (der.), el candidato a intendente de Adolfo Alsina por el Frente de Todos.

También pasó por Carhué

Otro de los distritos que visitó hoy Kicillof fue Adolfo Alsina. En la ciudad cabecera, Carhué, tomó parte de un acto que se realizó en el salón de la Sociedad Italiana, donde recibió inquietudes de distintas instituciones de la ciudad vinculadas a la producción y al turismo.

“Hoy existen tres sectores ganadores y millones de Argentinos perdedores; eso es lo que nos deja el modelo de Macri y el gobierno de Vidal", disparó durante el encuentro.

"El resultado electoral fue contundente porque la gran mayoría no quiere esto. Lo que nos pedía la gente a la oposición era que nos juntáramos todos, que trajéramos una propuesta y que nos pongamos las pilas para que Argentina y la provincia de Buenos Aires puedan volver a producir, a tener trabajo, salud y educación”, subrayó. (Agencia Carhué).