Daniel Vila dijo que tiene WhatsApps que comprometen a Macri y Aguad

El titular del Grupo América, el empresario Daniel Vila, aseguró ayer poseer capturas de WhatsApps que comprometen al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al Ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Durante una extensa entrevista en el programa "Animales Sueltos", Vila contó detalles de un conflicto que tuvo con Macri "apenas asumió", relacionados con el "espectro" (la frecuencia de la señal del canal que posee para brindar distinto tipo de servicios) y por el que guardó conversaciones supuestamente comprometedoras con Macri, que dijo no tener problemas en presentarlas ante la justicia.

En un momento de la entrevista realizada ayer por la noche en el canal de su propiedad, Vila deslizó haber sufrido algunos problemas relacionados con la libertad durante el actual gobierno.

Ante la consulta de cuáles habían sido esos inconvenientes, Vila contó detalles de diálogos con el presidente Macri.

"Él -por Macri- asumió un compromiso conmigo, que voy a contar con algunos detalles nada más sino no terminamos más", comenzó relatando Vila.

"Cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal, le devolviera al Estado el espectro, nosotros estábamos en una situación de conflicto, con unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él -por Macri- me pidió que se lo devolviera", apuntó.

"Yo le dije que no podía", cuenta Vila que le contestó a Macri.

Sin embargo, luego aclaró: "Finalmente yo le entregué un papel que desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y entregarlo solo el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo".

"Como no lo hizo y presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado", relató el empresario.

Y agregó: "¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro me mandó un WhatsApp diciendo que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal".

Ante esa situación, Vila explicó que eso "no es es solo meterse con la libertad si no que también es inmiscuirse en el poder judicial, cosa que está prohibido porque esta es una República con división de poderes".

Con ese panorama explicado en vivo y en directo por televisión, la consulta para Vila fue que pasaría si un fiscal lo cita a declarar por esos dichos, a lo que empresario respondió: "no tendría ningún problema".

"Yo no tengo problemas porque tengo el teléfono, tengo los WhatsApp, con gusto los voy a llevar. Es más, no solo tengo los WhatsApp si no que saqué fotocopias de capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano", concluyó. (NA)