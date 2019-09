Tornquist: Trankels apuesta a la articulación con la Nación y la Provincia

“Tenemos la percepción, a través del contacto cotidiano con el vecino, de que vamos a hacer una buena elección. La gente quiere un gobierno local en sintonía con la Provincia y la Nación, porque percibe la gravedad de la situación”.

Lo dice Gustavo Trankels, candidato a jefe comunal de Tornquist por el Frente de Todos, quien en las PASO perdió por 217 votos (de un padrón de 13.210 personas) frente al actual intendente, Sergio Bordoni, de Cambiemos.

“En caso de ser elegidos, la idea es desarrollar el distrito de Tornquist, claro, pero sólo con los recursos locales no se puede. Necesariamente, hay que interactuar con la Provincia y la Nación.

“Y como la elección en ambos casos está definida, esto dicho por los propios referentes de Cambiemos, y que nosotros ya estamos interactuando con los equipos de quienes van a ser elegidos gobernador (Axel Kicillof) y presidente (Alberto Fernández), tenemos un plus que la gente percibe como algo positivo. En caso de asumir el 10 de diciembre, no vamos a arrancar de cero”, explica.

Trankels advierte razonable el cambio que propician los vecinos con los que se relacionan.

“Estamos hablando de un distrito que, por sí solo, tiene dificultades con lo macro, pero que a su vez posee un gran potencial. Hay desarrollos que van más allá del turismo.

“¿Qué debemos lograr desde el Estado? Que ese potencial se convierta en un trabajo sustentable desde el punto de vista ambiental para una mejor calidad de vida de los tornquistenses”, indica.

Trankels fue intendente serrano por dos períodos (2007-2015) y ahora dice que este tiempo de reflexión le sirvió para aprender de los errores y para capacitarse. Licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, el exjefe comunal más joven de la Provincia (31 años), se recibió de director de empresas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y completó la formación docente para así ejercer en la EET Nº 1, de la cabecera, en Política y Ciudadanía y Derechos de Trabajo.

En 2013, Tornquist fue elegido como uno de los municipios más transparentes de la provincia y, en 2014, como gestión modelo.

Trankels destaca el potencial del distrito de Tornquist.

“A los políticos les piden que hagan cosas y que no roben. Hicimos una gestión transparente y modelo; cumplimos”, expresa.

“Hoy me toca la responsabilidad de encabezar un proyecto que pretende volver a conducir los destinos de Tornquist. ¿Cómo me lo imagino? Mejor que la vez anterior. Distinto, en esto de aprender de los errores, y con una comunicación diferente del trabajo que se haga. Muchos vecinos se quedan asombrados de enterarse de obras que estábamos haciendo en 2015 y no conocían. Algunas siguen inconclusas; ese es un desafío si nos toca ser gestión”, define.

También se refirió a la cuestión económica y financiera de la actual gestión municipal.

“Sabemos que hoy existe un rojo (sic) de casi 100 millones de pesos y que, si lo proyectamos a fin de año, llegará a los $ 200 millones. Es mucho, si se considera que el presupuesto municipal es de alrededor de $ 600 millones. No me asusta, porque tenemos equipo y conocimiento para resolver estos temas, pero hay que resolverlo”, asegura.

Trankels sostuvo que, tras los primeros contactos con los vecinos, donde recogieron inquietudes y proyectos, ahora están desarrollando la etapa de transformarlos en eventuales acciones de gobierno.