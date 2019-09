Volvió el clásico, pero Olimpo y Villa Mitre se olvidaron el fútbol en algún lado

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Demasiada expectativa para tan poco fútbol. Formidable entorno para tan pobre espectáculo.

Con esto le quiero decir que el día soleado y agradable, sumado al colorido y a los ruidosos alientos de los parciales de uno y otro bando, contrastaron con lo que Olimpo y Villa Mitre ofrecieron dentro del campo de juego.

El clásico careció de los condimentos necesarios para convertirse en un partido digno y el 0-0 del final reflejó claramente en ambos equipos que el temor a perder tuvo más peso que las ganas de ganar.

Con esquemas similares (4-1-3-2), aurinegros y tricolores no se sacaron diferencias, ni tácticas ni estratégicas.

Pese a que la visita tuvo momentos (entre los 20 y los 30 minutos del primer tiempo y al comienzo del complemento) donde pareció hipnotizar a su oponente, el cotejo fue tenso, sin ritmo y muy cortado.

Con marcas pegajosas y celosas coberturas de los espacios, ambos elencos jugaron al límite y sólo se amenazaron con envíos de pelotas paradas.

Los de la “Villa” siempre estuvieron bien parados, pero no pudieron gravitar con el adelantamiento de los volantes ni romper el esquema enemigo por el lado de su hombre “todoterreno”: Ramiro Formigo.

Del otro lado, el dueño de casa mostró una vez más que la creación sigue siendo un problemón. Sin astucia ni sociedades capaces de construir alguna acción hilvanada que lleve peligro al arco rival, los de Lippi fueron puros rechazos y pelotazos.

Furios sacó todo y “Cepillo” Sánchez fue el termómetro de un once que no se desbalanceó nunca, aunque lo aclaro una vez más: el dilema surge a la hora de atacar y no de defender.

Así y todo, el olimpiense tuvo las situaciones más claras para convertir: un cabezazo de Lenci (tras tiro libre de Vega) que manoteó Tavoliere haciéndose elástico para su lado izquierdo y un bombazo de Axel Rodríguez que devolvió uno de los postes.

Entre los 34 y los 43 minutos de la etapa inicial el encuentro estuvo demorado por un tumulto generalizado que arrancó con un entredicho entre Furios y Formigo y que involucró a todos los protagonistas, incluso hasta los suplentes de uno y otro lado.

Algunos auxiliares, también dirigentes y la acción policial hizo que todo vuelva a la normalidad, aunque la decisión del árbitro Carlos Córdoba llamó la atención, al menos a mi, que nunca vi que amonesten a cuatro jugadores juntos: David Vega y López Macri, de Olimpo, y Formigo y Tunessi, del “trico”.

Antes, el referí santafesino llamó a los capitanes, les dijo “basta” agitando sus manos y expulsó con roja directa a Juan Pablo Zárate (según el colegiado por agredir a un efectivo policial que lo había golpeado, accidentalmente, con el escudo en medio de la trifulca), uno de los relevos villamitrenses.

En fin. El punto le cayó mejor a Villa Mitre, que en su misión al Carminatti no veía con malos ojos empatar, y como un puñal a Olimpo, que completó su tercer partido sin goles. Eso sí, futbolísticamente, de este clásico no sé si se va a acordar alguien...

La síntesis

Olimpo 0 (4-1-3-2)

Villar 5

Lacunza 5

FURIOS (c) 7

Ferreyra 6

Benavídez 6

S. Sánchez 7

López Macri 5

Mendoza 5

Vega 4

Lenci 4

Ledesma 3

DT: S. Lippi

Villa Mitre 0 (4-1-3-2)

Tavoliere 6

Dauwalder 5

Manchafico 7

H. González (c) 6

Ihitz 6

Cocciarini 6

Formigo 5

Torres 5

Palacio 5

Herrera 4

Tunessi 4

DT: C. Mungo

PT. No hubo goles. A los 42m. fue expulsado J.P. Zárate (suplente de Villa Mitre).

ST. No hubo goles.

Cambios. 60m. Salas (4) por D. Vega y 72m. A. Rodríguez (7) por Ledesma, en Olimpo; 43m. Laumann (6) por H. González, 77m. G. Jara por Tunessi y 91m. Fabello por Cocciarini, en Villa Mitre.

Amonestados. S. Sánchez (34m.), D. Vega (43m.), López Macri (43m.) y Lacunza (49m.), en Olimpo; Dauwalder (4m.), Ihitz (34m.), Formigo (43m.), Tunessi (43m.), Manchafico (70m.) y Cocciarini (71m.), en Villa Mitre.

Arbitro. Carlos Cordoba (7).

Cancha. Olimpo (7).