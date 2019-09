Cruces por la emergencia alimentaria y un pedido por la inclusión laboral

El Concejo Deliberante volvió sesionar hoy y hubo algunos cruces entre concejales oficialistas y opositores por la declaración de emergencia alimentaria a nivel nacional.

Todo empezó cuando Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) reclamó por la falta de respuestas de la comuna a un proyecto presentado a fines de 2017 que pretendía reclamar esa misma emergencia pero a nivel local.

“El oficialismo ha tomado el tema con indiferencia porque fue el primer proyecto que presentamos al asumir en nuestra bancas y nunca tuvimos respuestas. No hubo acompañamiento y desde hace 20 meses duerme el sueño de los justos en el Municipio”, sostuvo.

“Los últimos datos del INDEC para nuestra ciudad, en diciembre de 2018, indicaron un 25% de pobreza, pero en la actualidad y con los problemas económicos que hubo en estos meses no hay dudas de que esa cifra tuvo un incremento”, se quejó.

Romina Pires (PJ-Cumplir) también expresó su preocupación por el tema. “La gente pide comida en merenderos, pide comida en escuelas y hay más gente que pide comida en el Municipio y en este Concejo Deliberante”, agregó.

Marcos Streitenberger (Cambiemos) pidió a sus pares opositores que trabajen en conjunto y que todos los espacios políticos deben dar un debate. “Hay una pobreza estructural promedio que ronda el 30%. Es momento de trabajar todos juntos y de presentar proyectos concretos para saldar esta deuda que tiene nuestra democracia y no hacer política con esto”.

Tras esas palabras Gisela Ghigliani le respondió que “nadie viene a hacer política barata con este tema pero la realidad es que no hemos podido debatirlos es porque los proyectos no se responden. Nos gustaría poder trabajar todos juntos pero hay barreras ideológicas y gobiernos que no tienen registro de lo que pasa en la calle”.

Federico Tucat /Cambiemos) apuntó contra el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicilof y recordó que durante “el kirchnerismo pretendía eliminar las estadísticas de pobreza porque se decía que estigmatizaba a la gente” y se quejó por “la insensibilidad del exministro de Economía de Cristina Fernádez que dijo que en nuestro país había menos pobres que en Alemania”.

“Los temas que hoy quieren discutir son los que ponían abajo de la alfombra cuando eran gobierno. En la actualidad desde nuestro espacio se admitieron los problemas, ustedes decían que no había promesas. La ideología que tenían era la de ocultar la pobreza”, opinó.

El punto final a la discusión lo puso el presidente Nicolás Vitalini, quien recordó que los debates en ese momento de la sesión estaban fuera de reglamento.

¿Municipio inclusivo?

En otro tramo de la sesión se aprobó por unanimidad un pedido de informes para que la comuna informe sobre el cumplimiento de la ley que exige que el 4% de los puestos de empleo sean para personas con discapacidad.

La iniciativa fue presentada por Ghigliani, quien reclama un detalle sobre los puestos otorgados a discapacitados, en que áreas se desempeñan; modalidad de ingreso