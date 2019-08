A puro gol, Comercial llegó a la cima y se ilusiona con el 1

Con otra notable producción colectiva, Comercial venció 5 a 1 a San Francisco en el Gustavo Novoa, por la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur, y llegó a la cima de la Zona B, al menos momentáneamente.

Por su parte, el "Santo" sigue sin ganar en lo que va del segundo tramo del año.

Abdala -en dos ocasiones-, Durand (golazo de tiro libre), Rosas y Novoa marcaron para el portuario. Gastón Mora lo había empatado transitoriamente para el celeste.

Las claves

La efectividad, velocidad e intensidad que le da Comercial al juego. Además, el equipo de Pablo Recalde se hace muy fuerte en la pelota parada, con un gran ejecutor como Germán Durand. Por esa vía, complicó continuamente a la defensa local.

La mitad de la cancha del portuario volvió loco al rival, con la constante movilidad y piques al vacío de sus delanteros. Una presentación de ensueño.

Los goles

0-1. Tras un córner desde la derecha de Durand, Armario peinó en el primer palo y apareció Abdala para un remate cruzado.

1-1. Nazareno Romero aguanto el balón de espaldas (¿con falta?) y habilitó a Mora, quien picó a la espalda de Chirino y definió cruzado tras la tardía salida del arquero.

2-1. Muy cerca del área, Durand le dio con potencia a un tiro libre, Cingolani se pasó de largo, la pelota pegó en el travesaño y entró. Por las dudas, Abdala la empujó, pero ya había ingresado.

3-1. Gran jugada colectiva del visitante. Novoa abrió por izquierda para Rosas, quien tiró el centro al segundo palo para el cabezazo de arremetida de Abdala. El balón pegó en Cingolani y entró.

4-1. Grippaudo se llenó del pie de fútbol y habilitó entre líneas a Rosas, quien se filtró por el segundo palo y remató cruzado.

5-1. Novoa, en modo Messi, entró al área superando tres rivales y fusiló a Cingolani, con un zurdazo que se coló arriba.

Las figuras

Adrián Abdala brilló. Tuvo tres chances de gol y convirtió dos. Presionó constantemente a la defensa rival, no dio una pelota por perdida y tuvo mucha movilidad e inteligencia.

Además, hubo un gran partido del tridente Durand-Storti-Novoa, quienes triangularon todo el encuentro y manejaron los tiempos.

Mención de honor para Juan Cingolani. Pese a recibir 5 goles, el arquero tuvo muchas atajadas importantes.

El árbitro

Emanuel Peralta redondeó un buen partido. No tuvo incidencia en el resultado.

Mirá la nota con uno de los destacados

Demoledor

El portuario marcó 18 goles en los últimos cuatros encuentros (5 a Pacífico de Bahía, 4 a Sansinena, 4 a La Armonía y 5 hoy). Tiene un promedio de 4,50 goles por presentación.

La síntesis

SAN FRANCISCO 1

Cingolani 5

P. García 4

Sandoval 5

P. López 4

Echevarría 4

Mora 6

Vergara 4

Ferreyra 4

Moretti 4

J. Romero (c) 5

N. Romero 4

DT: D. Graff

COMERCIAL 5

Arzer 6

Chirino 6

Armario (c) 6

Giordano 5

Kessler 6

Grippaudo 7

Storti 7

Durand 7

Novoa 7

ABDALA 8

Gatti 6

DT: P. Recalde

GOLES: Abdala (C), a los 6 y 63m.; Mora (SF), a los 26m.; Durand (C), a los 39m.; Rosas (C), a los 72m. y Novoa, a los 88m.

CAMBIOS: 61m. Hombre (4) por García, 78m. Muñoz por Mora y 79m. Martínez por Vergara, en San Francisco; 63m. Rosas (7) por Gatti, 72m. Sáez por Grippaudo y 73m. Silenzi por Chirino, en Comercial.

ÁRBITRO: Emanuel Peralta (6).

TERCERA JUVENIL. San Francisco 2-1.

CANCHA. San Francisco (7).

La tabla

-Zona B: 1) Tiro Federal y Comercial, 12 puntos; 2) Libertad, 9; 4) Sansinena, 6; 5) La Armonía, 4; 6) Pacífico de Bahía, 3; y 7) San Francisco, 1.