Fórmula 1: Charles Leclerc ya es cosa seria en Spa-Francorchamps

Por tercera vez en la temporada, y ratificando lo hecho ayer, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se adueñó de la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, decimotercera cita del año con disputa en Spa-Francorchamps.

Emulando lo hecho en Bahiren y Austria de este año, el joven piloto firmó la Pole tras emplear 1m 42s 587 en su mejor vuelta, superando por 763 milésimas lo hecho por su coequiper, el alemán Sebastian Vettel, encargado de cerrar el 1-2 sabatino.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del torneo, quedó tercero, a poco más de siete décimas de la referencia, justo por delante de su compañero de escuadra, el finés Valtteri Bottas, quien mañana largará a su lado en la segunda fila.

Celebrations in the garage and in the cockpit, as @ScuderiaFerrari and @Charles_Leclerc celebrate pole position at Spa! 🙌#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Mhee1urWmc