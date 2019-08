Se define la etapa provincial de la Liga U19, con tres equipos bahienses

Este fin de semana se llevarán a cabo los tres triangulares finales de la etapa provincial en la Liga Juvenil de básquetbol.

De los mismos serán protagonistas tres equipos de nuestra ciudad: 9 de Julio, Estudiantes y Bahiense del Norte.

Uno de los grupos será organizado por 9 de Julio.

Al Néstor Damiani vendrán Gimnasia y Esgrima La Plata y Quilmes de Mar del Plata.

En Mar del Plata chocarán los anfitriones Unión y el Instituto Albert Einstein y Estudiantes.

Mientras que en Saladillo chocarán el local Ciudad, Unión Vecinal (La Plata) y Bahiense.

El mejor de cada zona accederá a la instancia nacional.

Cronograma de partidos

Viernes 2

Unión 60-62 IAE

Ciudad 49-72 Unión Vecinal

Sábado 3

11:00 - IAE vs Estudiantes

11:00 - Unión Vecinal vs Bahiense

19:00 - 9 de Julio vs Gimnasia

19:00 - Unión vs Estudiantes

19:00 - Ciudad vs Bahiense

Domingo 4

11:00 - Gimnasia vs Quilmes

19:00 - 9 de Julio vs Quilmes