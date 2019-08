Dice que le pegó y la amenazó con volver

Un hombre fue aprehendido por la Policía del destacamento de Villa General Arias, acusado de ingresar a un domicilio, agredir y amenazar a una mujer y su marido.

Se trata de Emiliano Menéndez, quien intentó huir del lugar al momento de la llegada de los efectivos, pero finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

El hecho ocurrió en el departamento 2 de Andrade 355, ubicado en la citada localidad rosaleña.

Según relató la víctima, Yanina Menéndez, el conflicto familiar se habría iniciado "cuando (el sujeto) entró a mi casa a las patadas, me pegó y me amenazó, a mí y a mi marido. Y me dijo que me iba a matar y que mañana iba a volver”.