El dólar subió más de $ 1,50 y cerró a $ 60,17

La cotización del dólar subió hoy $ 1,51 a nivel minorista, al cerrar a un promedio de $ 60,17, en una jornada en la que el Banco Central vendió US$ 367 millones de las reservas para abastecer la demanda del mercado.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense se incrementó $ 1,80, hasta $ 58,10 para la venta, en una rueda en la que el volumen de negocios del mercado de contado rondó los US$ 760 millones y US$ 1.360 millones en contratos de futuro del Rofex.

"La demanda por cobertura y la escasa oferta genuina volvieron a requerir del auxilio oficial para acotar parcialmente la suba de hoy", dijo el analista Gustavo Quintana.

Al sumar los US$ 367 millones vendidos por el Central, más los US$ 60 millones colocados en nombre del Tesoro, la intervención oficial sumó un total de US$ 427 millones.

En una jornada de alta volatilidad, el mercado de divisas actuó hoy bajo presión desde el inicio mismo de la rueda y en algunos bancos la punta vendedora se negoció a $ 62 pesos por unidad.

Para calmar esta situación, el Banco Central llevó a cabo siete licitaciones, en las que ofertó un monto total de US$ 700 millones.

En la primer subasta el precio promedio fue de $ 58,7269; mientras que en la última licitación se ubicó en $ 58,0511.

Hasta el momento el récord nominal en lo que respecta a la cotización minorista del dólar se registró el martes 14 de agosto, cuando alcanzó un máximo promedio de $ 62,176.

En lo que respecta a las Leliq, hoy el Banco Central adjudicó $ 200.413 millones, sobre un vencimiento total de $ 245.489 millones, con lo que dejó sin renovar $ 55.076 millones.

A diferencia de las cinco ruedas previas, hoy la autoridad monetaria recortó 0,005 puntos porcentuales la tasa de interés de la política monetaria, al quedar en un promedio de 74,983 %, tras alcanzar ayer un nivel récord de 74,988 %.

En los préstamos intradiario o call money, la tasa se ubicó en torno a 71 %, mientras que en swaps cambiarios se pactaron negocios por US$ 19 millones.

En el mercado de futuros del Rofex se movieron negocios por un monto total de US$ 1.360 millones, cifra 14 % mayor a la de la víspera.

Como en las jornadas previas, los plazos más cortos concentraron alrededor de 60 % de los contratos pactados y los precios finales para los meses de agosto y septiembre terminaron en $ 58,65 y $ 65,60, respectivamente; mientras que para fin de año se ubicó en $ 82,50. (Télam y La Nueva.)