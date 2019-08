Investigadores de la UNS y el Conicet lograron un avance científico de relevancia mundial, según publica el sitio web de la Universidad Nacional del Sur.

De acuerdo con lo informado, pertenecen al Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB) y publicaron un artículo en la revista científica Nature –una de las más importantes del mundo- sobre los mecanismos moleculares y celulares que se activan en los seres vivos para responder a situaciones de estrés o adversidad.

"Uno de nuestros objetivos principales es entender cómo el sistema nervioso de los animales coordina la percepción de distintas situaciones adversas, tales como calor, falta de oxígeno, presencia de predadores, o déficit nutricional, con respuestas fisiológicas específicas destinadas a aminorar las consecuencias deletéreas de estos estresantes", explicaron la doctora María José de Rosa y el doctor Diego Rayes, directores del Laboratorio de Neurobiología de Invertebrados, del INIBIBB.

El trabajo, que se titula The flight response impairs cytoprotective mechanisms by activating the insulin pathway (cuya traducción sería La respuesta de huida inhibe los mecanismos citoprotectores mediante la activación de la vía de la insulina) fue realizado por De Rosa y Rayes junto a la Dra Tania Veuthey, la farmacéutica y becaria doctoral Gabriela Blanco y la Dra Natalia Andersen, del INIBIBB, en colaboración con investigadores del laboratorio del Dr. Mark J. Alkema, del Departamento de Neurobiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts.

Premio

Un investigador de la UNS y del Conicet de Bahía Blanca ganó un premio internacional en el marco de trabajos vinculados con la neurociencia.

Se trata de Jeremías Corradi del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB), que fue galardonado con el premio “Early Career Awards Program” de la Organización Internacional de Investigaciones del Cerebro (IBRO) con sede en París, Francia. (uns.edu.ar y La Nueva.)