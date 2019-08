En despachos del gabinete nacional había en las últimas horas al menos un par de interpretaciones sobre lo que parece el fin de la cooperación más o menos civilizada -o como quiera llamársele- que habían entablado Mauricio Macri y Alberto Fernández para ordenar el tránsito hacia la primera vuelta del 27 de octubre y evitar mayores cimbronazos que los ya vistos y sufridos en la economía y los mercados luego de la paliza electoral sufrida por el gobierno el 11 de agosto.

Fue luego del durísimo comunicado del Frente de Todos tras la reunión que Fernández y sus economistas de cabecera, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, mantuvieron en el bunker de San Telmo con los responsables del caso argentino en el Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner y Roberto Cardarelli, en el que Fernández responsabilizó al gobierno de Macri y al organismo internacional por la catástrofe social que vive el país.

Una alta fuente del ministerio del Interior no se anduvo con vueltas a la hora de calificar el comunicado del candidato presidencial del kirchnerismo. "Tiene toda la intencionalidad de dinamitar el proceso de garantizar la calma que se había establecido de común acuerdo" entre Macri y Fernández.

De entre esos escombros, en el gobierno sacaban anoche un dato positivo que creen que puede ser utilizado en lo que queda de campaña hacia octubre para desnudar las verdaderas intenciones del cristinismo. "Están preparando el terreno para hacer después lo que ahora no dicen si es que llegan al gobierno, que es ir a algún tipo de cepo o control de cambios, a renegociar directamente el acuerdo con el Fondo y a volver a desastres del pasado como es la propuesta de Felipe (Solá) de reponer la nefasta Junta Nacional de Granos"

Otras voces de la Jefatura de Gabinete calificaron de "absolutamente irresponsable" el texto difundido tras la reunión del candidato de Cristina Fernández con los enviados del Fondo. Y a partir de allí vino la catarsis del entorno del presidente, y se dice que del propio Macri. En especial cuando esta medianoche, horario inusual si los hay, el propio Fondo debió salir a desmentir en un comunicado que Werner y Cardarelli hayan sugerido la necesidad de anticipar las elecciones del 27 de octubre para evitar males mayores a la economía y la crisis social.

Una de aquellas interpretaciones sostiene que Fernández y en general el comando del Frente de Todos "se impactaron" por la magnitud de las marchas en favor de Macri que tuvieron lugar en la Plaza de Mayo y otras plazas del interior del país el sábado último. Y que por esa razón, que les desmorona por lo significativo de esas multitudes la idea de que Alberto "ya ganó", decidieron patear el tablero.

Una segunda interpretación captada en despachos oficiales le apunta directamente a la expresidenta. Dicen que no es impensado suponer que, desde su estancia en Cuba, Cristina se hartó de "tantas ondas de amor y paz" entre Macri y Fernández y que mandó la orden de volver a la grieta en todos sus aspectos. "Este gesto de ruptura en medio de un proceso franco de diálogo demuestra que, en la práctica, Alberto no puede salirse del libreto que le marca su jefa, por más esfuerzos que haga", agregaron en modo chicana desde la Jefatura de Gabinete.

Conclusión de esos análisis puertas adentro del presidente y de su gabinete: no hay mal que por bien no venga, parafraseando el refrán. La ruidosa ruptura de Alberto del estado de colaboración civilizada que se había entablado con Macri es un elemento que Juntos por el Cambio, dicen, debe utilizar ahora en sus recorridas de campaña. Exponer al candidato de la oposición con más chances de llegar a la Casa Rosada como un político "no confiable", que borra con el codo lo que un rato antes escribió con la mano. Un potencial elemento a favor, suponen los seguidores de Marcos Peña, que empezará a desplegarse en las recorridas y el regreso de los timbreos del próximo fin de semana.