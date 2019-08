Videos: más repercusiones de la sexta y última fecha del Invernal 2019

Mejor no pudo resultar el regreso de Fernando Saldamando al Midget. Al menos en esta primera intervención, la Cotorra no tardó en exhibir sus credenciales, la mayoría ya conocidas por el aficionado tuerca.

Para acreditarse el trono de la Clase B, la Cotorra transitó por todos los escenarios habidos y por haber con su coqueta y veloz unidad de fisonomía norteamericana; empezando por las roturas, siguiendo por los vuelcos y terminando en felices victorias.

Demás decir, que la Cotorra entiende que la verdad de la milanesa se conocerá en noviembre, cuando pueda tutearse con los pesos pesados del circo...

“Estoy muy feliz por lo logrado, porque el auto hizo lo que tenía que hacer y porque está a la altura de las circunstancias. Ahora falta un poco más de desarrollo y probarlo en el verano a ver qué es lo que pasa”, sostuvo la Cotorra, dos veces ganador en el certamen.

“Arrancó como tenía que arrancar. Siempre pensé que el día que me sintiera capacitado iba a probar innovar con un Midget distinto, a ver cómo se podía llegar a dar. No se desentona, que es lo importante”, cerró.

La naranja por el volante

Otro de los puntos altos del Invernal de Midget recientemente concluido, fue el asombroso nivel que exhibió el grueso de la comitiva "debutantes".

Uno de ellos, el bahiense Nicolás Caputo, ocupante del tercer escalón del podio en dicho rubro (detrás de Gonzalo Catalán y Bruno Durán), de magistral actuación en la víspera, luego de ganar su serie, ser escolta en la semi y de arribar 4° en la prueba concluyente.

El satisfactorio desembarco de Nico en la categoría, habría descartado todo tipo de posibilidad de retomar el básquet; deporte donde alcanzó su apogeo defendiendo los colores de Independiente en 2014, en el básquetbol local de segunda división.

“Increíble, todavía no lo puedo creer. Terminar un invierno de esta forma, parece soñado. La primera fecha arrancamos bien, tuvimos un golpe a mitad de campeonato que nos obligó a laburar mucho y armar una peña, pero lo terminamos así de lindo”, contó Nico sobre su desempeño.

“La verdad es que me cansé un poco del básquet. Además, en el último año venía con muchas lesiones. Siempre me gustó el Midget, así que cuando se dio la posibilidad de correr y ni lo dudé”, expresó sobre el cambio de deporte.

A guardarse

Por desgracia, el pigüense Jorge Vincet no logró salir airoso del tumbo que protagonizó en la primera serie de la Clase B, tras encontrar cruzada la máquina de Héctor Villablanca a la salida de la curva 4.

Si bien, a simple vista, no pareció un tumbo de mayor consideración, la llegada de la ambulancia y la demora en retirar al piloto del habitáculo alarmó sobre la posibilidad de alguna consecuencia de gravedad.

Dicho y hecho, luego de efectuarse los estudios de rigor en el Hospital Privado del Sur de nuestra ciudad, a Vincet se le diagnosticó fractura en el antebrazo derecho y en dos costillas.

“Lamentablemente fue un golpe con desgracia, no parecía ser tanto al principio. Tengo que hablar con el doctor para ver si me operan lo más rápido posible. Me colocaron un yeso, pero la idea era operar antes del jueves. Veremos qué pasa”, sostuvo el infortunado piloto.

Definidos los 104 clasificados

Al menos hasta que se abra la inscripción, los pilotos habilitados a participar del próximo Estival 2019/20 son:

**Clase A: Fernando Caputo, Luciano Vallejos, Claudio Roth, Emiliano Urretabiscaya, Sebastián Burgos, Luciano Franchi, Leandro Campos, Leonel Ramos, Matías Lastra Meler, Kevin Altamirano, Roy Altamirano, Gastón Pérez, Esteban Mancini, Carlos Fornerón, Axel Garabán, Luciano Benedetti, Nicolás Macazaga, Gabriel Schiebelbein, Brian Altamirano, Lucas De Acharán, Matías Oyola, Julio Monteros, Leiza Grill, Javier Fritz, Carlos Puccinelli, Luis Vallejos, Jonathan Resola, Martín Camilli, Mariano Pérez, Matías Enríquez, Luis Marcelo García, Marcelo Cecconi, Lucas Grill, Gustavo Zennaro, Nicolás Palma, Federico Hidalgo, Javier Rey, Diego Balducci, Fabián Colturi, Mauro Gorbea, Gustavo Medina, Nahuel Smith, Diego Birumbrales, Luciano Torres, Javier Rouaix, Víctor Ursino, Diego Anastasio, Julián Melger, Brian Dupont, Marcelo Ausili y Miguel Chiapparo.

**Clase B: Federico Brezina, Maximiliano Moreno, Guillermo Schmit, Silvio Manzotti, Joaquín Toledo, Gonzalo Brezina, Adrián Basconcello, Gustavo Orozco, Oscar Marichalar, Jonathan Zapata, Gastón Petracci, Micaela Mata, Gonzalo Joos, Guido Botelli, Hernán Larreguy, Carlos Cardozo, Juan Ignacio Calvo, Juan Manuel Gómez, Andrés Trillini, Federico López, Cristian Nápoli, Brian Wunderlich, Alan Renero, Hernán Sartori, Juan Cruz Rodríguez, Ariel Lestrada, Joaquín Alza, Florencia Medina, Gonzalo Rasquín, Ramiro Alza, Nicolás Caputo, Esteban Ponce, Gonzalo Catalán, Fernando Saldamando, Marcelo Pérez, Rubén Jacob, Bruno Durán, Diego Ayneto, Joaquín García Walz, Joaquín Molina, Agustín Klappenbach, Mauro Acuña, Roberto Calahorra, Jorge Vincet, Pablo Limbozzi, Antonio Di Giglio, Omar Koop, Rodrigo Perugini, Claudio Marcos y Tobías Marcos.

Victoria y título para Ubierna

De punta a punta, Felipe Ubierna se impuso en la sexta y última fecha del Invernal 2019 de la Escuela de Midget, resultado que le permitió valerse del título de dicho certamen.

El flamante campeón, piloto de la máquina N°6, comenzó su gran tarde triunfando en la primera batería preliminar, donde se impuso sobre Pablo Masagué y Valentino Dalmaso.

Luego, en el segundo parcial, el éxito se lo adjudicó Ivano Bozzetti, quien superó a Liam Carina y a Aylin Baur Strasheim.

En la penúltima competencia de la tarde, la victoria quedó en poder de Camila Fernández, quien junto a Tomás Leal, escolta de la prueba, se ganó el derecho a participar del plato fuerte.

Allí, Ubierna no dejó dudas y triunfó sin problemas sobre Aylin Baur Strasheim, su principal rival por el título, y Pablo Masagué, los demás ocupantes del podio.