Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

En esto del Midget, como en casi todo orden de la vida, no hay que dormirse en los laureles.

Y esa parece ser una de las claves del éxito para el chasista local Fernando Rodríguez (48), constructor del flamante campeón, Fernando Caputo.

De hecho, no necesitamos ahondar demasiado en la charla para percibir esa virtud que descansa en Fer, quien, a los pocos días de coronarse por tercera ocasión, ya estaba abocado a la construcción de dos nuevos autos.

—¿Cómo estás, Fer?

—Bien, acomodando todo para encarar el verano y tratando de ver cómo se define el Invierno para así poder terminar de diagramar el equipo.

"Trabajamos permanentemente para renovarnos. Me pasa que no puedo quedarme quieto, siempre estoy buscando innovar. Por eso ahora estamos desarrollando junto a los chicos nuevos elementos de transmisión, diferentes a los que se usan actualmente", contó FR, campeón también con Diego Andrade (Estival 2004/05) y con Sebastián Burgos (2011/12).

Detrás de esa ambición por el trabajo y cada uno de los detalles, puede apreciarse un claro objetivo en el horizonte del chasista: revalidar los laureles.

"Todavía me quedan por hacer los nuevos autos de Fernando Caputo y de Javier Rouaix. Tenemos muchas ganas de defender el “1” con Feti, y de ir lo más adelante posible con los demás chicos del taller", agregó.

—Seis meses después del logro, ¿tuviste tiempo para disfrutarlo?

—Se disfrutó muchísimo. Pero, como todo, después de un hecho semejante aparecen muchísimas posibilidades de trabajo que no te dejan pensar mucho. En ese sentido, tratamos de no complicarnos y hacer todo a conciencia. Más allá de eso, somos conscientes de todo lo que pasó. De hecho, intuíamos que podía pasar y que no era algo que esté lejos de nuestro alcance. Podríamos decir que el haberlo procesado con tiempo nos ayudó después a caer en la realidad.

—¿Aparecieron los típicos "amigos del campeón"?

—Mirá, me faltan dos años para cumplir los 50, por lo que esas cosas ya las conozco y me doy cuenta cuando pasan. Es como dicen los pibes jóvenes, no les doy ni cabida. La realidad es que tenemos todo diagramado para la estructura que montamos actualmente, con no más de 4 o 5 autos. O sea, así estamos bien. Atender más no sería beneficioso.

—¿Te cambió en algo el título logrado con Feti?

—Yo sigo igual que antes. Sí puedo decir que fue un disfrute personal muy especial, junto a Milton Macchi y mi familia. Se hizo una apuesta grande con Feti (Caputo), que nos siguió la corriente y empujó siempre para adelante. Sabíamos que estábamos bien armados para lograrlo. Y que haya sido con él tiene un sabor especial, ya que era una asignatura pendiente por la amistad que tenemos. En el equipo había una armonía bárbara, nunca tuvimos problemas de ningún tipo, ni gente que tire para atrás. Fijate que tampoco nunca se habló de Martín Saldamando, quien siempre hizo lo que tenía que hacer y sin problemas.

—En ese sentido, ¿se puede comparar este título con los conseguidos anteriormente?

—Todos los campeonatos tuvieron un sabor especial. El de Diego se venía postergando, pero ya se había insinuado varias veces. Medio como que estaba al caer. Con Sebastián fue distinto, porque fue su primer año en el taller y encima con todo medianamente armado para que sea Diego el campeón. Todos tienen un sabor particular.

El Team "FR" 2019/20

De no mediar grandes cambios de acuerdo al desenlace del Campeonato Invernal 2019, la estructura FR a presentarse en el próximo Estival, presentará a los siguientes nombres: Fernando Caputo, Joaquín Molina, Joaquín Toledo, Javier Rouaix y Marcelo De Dios.

"En Invierno es fácil mantenerse, pero en verano, corriendo todos los viernes, se complicaría mucho con más de 4 o 5 autos en el taller", enfatizó.

"Con cuatro autos del mismo nivel, sacaríamos muchos más parámetros y nos equivocaríamos menos", cerró Rodríguez.

“Creo haber conseguido más de lo que hubiese imaginado”

Poco tardó Fernando Rodríguez en tutearse con los buenos resultados en el Midget.

Tras su desembarco en la categoría a mediados de los 90', su carrera deportiva como constructor fue en ascenso, hasta alcanzar el pico máximo en marzo de 2005, luego de la coronación de Diego Andrade.

"El primer auto se lo hice a Ueli Utzinger. Después le hice uno a Claudio Roth, que era copia del chasis del suizo, que tenían suspensión balancín tipo Berta, y luego llegó Hugo Schmidt, con quien laburamos muchísimo. Me acuerdo que prácticamente teníamos que hacer un chasis por fecha (risas)", recordó.

"Casi en simultáneo arranqué a trabajar con Diego (Andrade), haciendo un desarrollo totalmente nuevo. Antes había hecho trabajitos parciales para (Fernando) Bonacci y (Marcelo) Weimann, pero recién con el Pampa pude armar algo totalmente distinto y de mi autoría. Por suerte no tardamos mucho en andar rápido", agregó.

"Sé que el Midget es ingrato. Pero, mirando todo lo hecho, con los títulos y los subcampeonatos logrados, creo haber conseguido más de lo que hubiese imaginado", cerró.

“Existe la chance que se incorpore Cristian Nápoli”

A la expectativa. "Existe la chance que se incorpore Cristian Nápoli al equipo. Ello se dará si alguno de los chicos no clasifica al verano o se baja antes de tiempo. Si se sumara ahora, no podríamos darle el tiempo que requeriría, y tampoco sería justo restarle tiempo a los demás", se sinceró FR.

Peso pesado. "Si se suma Nápoli sería muy bueno para el funcionamiento del equipo. Como te decía, ayudaría aún más a sacar parámetros y mejorar los autos. Además ayudaría a evolucionar a los demás chicos del taller. Eso sería un combo perfecto. Uno ayuda al otro, y a su vez tenemos más autos para probar", agregó.

Definiciones. El atractivo de la sexta y última fecha del Invernal de Midget 2019 tendrá dos grandes focos de atención. Definido el certamen de la Clase A en manos de Luciano Franchi, resta por conocer al monarca de la Clase B y los clasificados al Estival 2019/20.

Se va la última

Desde las 12, en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, el Campeonato Invernal de Midget 2019 comenzará a escribir el sexto y último capítulo del ciclo.

Con el título de la Clase A definido en manos del medanense Luciano Franchi, el atractivo de la cita competitiva se centrará en dos puntos: la disputa del trono en la "B" y la nómina final de clasificados al Estival 2019-20.

En relación a lo primero, la disputa se presta emocionante, con tres candidatos dispuestos a todo durante toda la tarde. Hablamos de Maximiliano Moreno, Guido Botelli y Fernando Saldamando.

Con respecto a lo segundo, decir que de César Birumbrales, de momento ocupante de la última plaza (52°), a Facundo Sabatini, último en el certamen, hay apenas una diferencia de 9,25 puntos de diferencia. Todo dicho...

**Campeonato Clase B: 1) Maximiliano Moreno, 71; 2) Guido Botelli, 68.25; 3) Fernando Saldamando, 64.75; 4) Cristian Nápoli, 47.50; 5) Omar Koop, 47; 6) Gonzalo Catalán, 43; 7) Gonzalo Joos, 40.75; 8) Rodrigo Perugini, 39.25; 9) Federico Brezina, 37.75 y 10) Ariel Lestrada, 35.75.