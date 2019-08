Comercial sigue ganando a puro gol y llegó al sitial de escolta

Comercial logró su tercera victoria al hilo tras golear 4-1 a La Armonía en Ingeniero White, por la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur.

Fernando Kessler, Adrián Abdala, Agustín Grippaudo y Tobías Gatti convirtieron para el portuario. Lautaro De La Cruz lo había igualado momentáneamente para el velezano.

Las claves

El orden, la paciencia y la jerarquía terminaron siendo los pilares fundamentales para la construcción de una nueva goleada para los dirigidos por Pablo Recalde. El conjunto verdiamarillo marcó 13 goles en las últimas tres presentaciones (5 a Pacífico de Bahía, 4 a Sansinena y 4 hoy).

Los goles

1-0. Córner desde la derecha de Durand para el cabezazo goleador de Fernando Kessler, quien dejó parado a Irusta.

1-1. Luego de un tiro libre desde la mitad de la cancha, la bajó Carta para De La Cruz y el central la empujó en el segundo palo.

2-1. Juan José González la bajó para Abdala, "Wanchope" definió al travesaño, pero pescó el rebote y anotó de cabeza.

3-1. Grippaudo capturó un rebote dentro del área y definió con un tiro rasante desde el punto penal.

4-1. Tras un tiro libre cerca del área, Romagnoli dio rebote y conectó el mismo Gatti para sellar la goleada.

La figura

Fernando Kessler. Fue el autor del primer gol y quien abrió el camino para la victoria local. Además realizó un desgaste físico importante para generar peligro.

También vale la mención para Marco Rosas, quien tuvo que disfrazarse varias veces como asistidor para su equipo.

Las polémicas

1) Todo el banco de Comercial reclamó offside del defensor Carta en el empate velezano.

2) Una supuesta infracción dentro del área de Lucas Irusta sobre Grippaudo quedó sin sanción.

Llegaron los 200

En la previa al partido se le realizó un reconocimiento a los 200 partidos con la camiseta de Comercial al defensor Roque Armario.

Fortaleza como local

Comercial lleva 7 partidos en San Martín y Vélez Sarsfield sin conocer la derrota (5 triunfos y 2 empates).

La síntesis

COMERCIAL 4

Carnicero 6

Cartes 5

Armario (c) 6

J.J. González 6

L. Giordano 6

Grippaudo 6

Storti 6

Durand 6

KESSLER 7

Rosas 7

Abdala 6

DT. P. Recalde

LA ARMONÍA 1

I. Irusta 5

De La Cruz (c) 6

L. Irusta 5

Carta 5

Llanos 5

Guittlein 5

Aravena 6

Farina 6

Rossomando 6

A. Montenegro 6

Baranovsky 6

DT. M. Brunelli

GOLES: Kessler (C), a los 17m.; De La Cruz (LA), a los 36m.; Abdala (C), a los 45m.; Grippaudo (C), a los 88m. y Gatti (C), a los 92m.

CAMBIOS. 63m. Chirino por Cartes, 73m. Gatti por Abdala y 82m. Silenzi por J.J. González, en Comercial; 67m. A. Guevara por Guittlein, 78m. Schamberger por Rossomando y 89m. Romagnoli por I. Irusta en La Armonía.

ÁRBITRO. Mariano Marín (5).

TERCERA JUVENIL. Comercial, 3-1

CANCHA. Comercial (5).