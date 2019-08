Nuevas series de Marvel y Star Wars, las apuestas de Disney para su streaming

Tres nuevas series de Marvel ambientadas en el denominado Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y el anuncio de que el actor escocés Ewan McGregor volverá a interpretar al icónico Obi-Wan Kenobi en una serie “Star Wars”, fueron hoy las novedades más destacadas en la cargada presentación de la plataforma de streaming Disney+ en la D23 Expo 2019.

El evento fue el panel central de la convención bienal que Disney organiza desde ayer y hasta el domingo inclusive en la ciudad estadounidense de Anaheim, California.

La plataforma del gigante del entretenimiento lanzará en Estados Unidos y unos pocos otros mercados el 12 de noviembre -Latinoamérica recién podrá verla a fines de 2020- y es desde hace al menos un año el siguiente gran paso de una empresa que no para de expandirse.

Bajo la dirección del presidente de la división Direct-to-consumer and International de la compañía del ratón Mickey, Kevin Mayer, Disney+ lleva meses preparando múltiples contenidos para que el mismo día de su lanzamiento pueda comenzar a disputarle de igual a igual el territorio del streaming a Netflix.

Uno de los métodos con los que saldrán a conquistar a los espectadores es el precio, que será de 6,99 dólares por mes o 69,99 dólares por año, muy por debajo del plan estándar que Netflix tienen en el país norteamericano, que cuesta 12,99.

La estrategia de la compañía contemplará además un servicio combinado con las plataformas de Hulu e ESPN+ (que también son propiedad de Disney) por 12,99 dólares.

El segundo, complementario pero quizás más importante, es el de dotar a la plataforma de un contenido abundante y robusto, y con ese objetivo en mente fue que este año Disney adquirió por 71.300 millones de dólares los principales activos de la 21st. Century Fox, con toda su biblioteca de series y películas y la capacidad de producción de sus estudios.

La plataforma tendrá desde su lanzamiento 7.000 episodios de series y 500 películas de las marcas Disney, Pixar, Star Wars, Marvel y Nat Geo (que llegó a la compañía bajo el paraguas de Fox).

Uno de los platos fuertes que estarán disponibles desde que lance la plataforma son las 30 temporadas de “Los Simpson”; el único programa que iba por Fox que estará en el lanzamiento de Disney+ .

Es que mientras que todos esos contenidos orientados a toda la familia irán por Disney+, se espera que aquellos más generales o puntualmente dirigidos al público adulto estén a disposición en Hulu, aunque Mayer no hizo anuncios específicos sobre el tema.

Así, dramas y comedias de calidad de la señal FX, como “Fargo”, “American Crime Story”, “American Horror Story”, “Legión”, “Atlanta”, “Better Things”, “Feud” o “The Americans”, probablemente estén en el catálogo de Hulu.

En las casi dos horas a todo ritmo del panel Disney+ se anunciaron seis contenidos nuevos, que se suman así a decenas de otros que la compañía llevaba dando a conocer en los últimos meses.

El regreso de la serie de Disney Channel “Lizzie McGuire”, con la vuelta de Hillary Duff en el rol del título, fue una de esas sorpresas.

La propia actriz relató en el escenario que la trama retomará la historia que llevó adelante entre 2001 y 2004, pero con Lizzie a punto de cumplir 30 años y con una exitosa vida en Nueva York.

También se dio a conocer una serie de cortos de “Los Muppets”, que tendrá invitados especiales.

Sin dudas, los anuncios más festejados por los más de 6.000 asistentes del salón Hall D23 del Anaheim Convention Center fueron los relacionados con las dos franquicias que más alegrías -y rédito- le trajeron a Disney en los últimos años: Marvel y Star Wars.

En el primer caso, fue el presidente de Marvel Studios y “arquitecto” del complejo entramado de las -por ahora- 23 películas del UCM, Kevin Feige, quien comunicó que además de las cinco series que ya había anunciado en julio último en la Comic-Con San Diego llegarían tres nuevos programas.

Aún cuando sólo se limitó a mencionar los títulos de las tres series, “Ms. Marvel”, “Moon Knight” y “She-Hulk”, fue suficiente para arrancar alaridos de los fans conocedores de sus cómics.

Las series se unirán a “The Falcon and the Winter Soldier” (estreno en Disney+ en agosto 2020), “Loki” y “WandaVision” (primer semestre de 2021), “Hawkeye” (segundo semestre de 2021) o la serie animada “What if…” (2021).

Por su parte, la presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, generó el delirio de los espectadores sobre el final de la presentación, cuando confirmó lo que se rumoreaba desde la semana pasada en distintos medios especializados: Ewan McGregor volverá a interpretar a Obi-Wan Kenobi, a quien ya encarnó en las tres cintas precuela de “Star Wars” (Episodios I-II-III).

La serie comenzará a rodarse el año que viene y acompañará a “The Mandalorian”, cuyo creador, el director, actor y productor Jon Favreau exhibió hoy el primer trailer antes de su estreno el 12 de noviembre, y un spin-off aún sin título de “Rogue One”, protagonizada por Diego Luna como el espía galáctico Cassian Andor.

La plataforma tendrá, decenas de contenidos originales que ya habían sido anunciados con anterioridad, como “High School Musical. The Musical. The Series”, la serie animada de Pixar “Monsters At Work”, la película remake “live action” de “La dama y el vagabundo” y series documentales o realities.