Torneo del Interior: Sportiva visita a Marista por la tercera fecha

Su segundo partido como visitante afrontará hoy Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior A de rugby.

Visitará a Marista de Mendoza, a las 15.30 y con el arbitraje Álvaro del Barco (Tucumán), en encuentro que se jugará en cancha del club Los Tordos, ya que Marista tiene suspendida la suya.

El equipo bahiense cierra las posiciones del grupo C sin puntos. El sábado pasado cayó ante Jockey de Rosario, mientras que los mendocinos (2º) cayeron frente al hoy puntero Natación y Gimnasia (Tucumán) 22 a 9 como visitantes.

Sportiva ingresará hoy con Iñaki Azcotía, Felipe Rivero, Matías Lindner; Pedro Lance y Facundo José Ríos; Felipe Arza, Francisco Figueras, Tomás Inchausti; Ignacio Ficcadenti y Fermín Santos; Matías Imbellone, Guido Alvarez Font, Ramiro Elorza, Ignacio Payero; Tomás Bermúdez.

Los reservas serán Mariano Mares Levis, Juan Gabriel Lamberto, Fernando Díaz, Felipe Doria, Gerónimo Rivas, Iñaki Hitce, Juan Cruz Montoli y Alexandre Lemes Piva.

Sportiva y Marista se repartieron triunfos en la temporada pasada. El mendocino ganó el primero como local 44-31 y Las Palomas la revancha en La Carrindanga (23-15).

Partidos y posiciones

Este es el detalle de partidos de la tercera fecha del Torneo del Interior A y las posiciones en cada grupo:

Zona A: Tucumán RC- Gimnasia de Rosario (dirige Juan Pablo Federico) y Old Resian-Jockey de Córdoba (Santiago Altobelli). Posiciones: 1º) Tucumán RC, 10; 2º) Gimnasia de Rosario, 9; 3º) Jockey C, 2 y 4º) Old Resian, 0.

Zona B: Universitario (Tucumán)-Córdoba Athletic (Emilio Traverso) y Duendes-Los Tarcos (Juan Manuel Martínez). Posiciones: 1º) Duendes, 9; 2º) Córdoba Athletic, 5; 3º) Los Tarcos, 4 y 4º) Universitario T, 1.

Zona C: Jockey de Rosario-Natación y Gimnasia (Pablo Casellas) y Marista-Sociedad Sportiva (Álvaro del Barco). Posiciones: 1º) Natación y Gimnasia, 10; 2º) Jockey R y Marista, 5 y 4º) Sportiva, 0.

Zona D: Mar del Plata-Trébol de Paysandú (Esteban Filipanics) y Urú Curé-Tucumán LT (Nehuén Jauri Rivero). Posiciones: 1º) Tucumán LT, 9; 2º) Urú Curé, 8; 3º) Mar del Plata Club y El Trébol, 1.

Reubicación

En el cruce entre puntero y escolta Argentino visitará hoy a Sporting por la tercera fecha del grupo Reubicación A-B del Regional Pampeano de rugby.

El partido se llevará a cabo en la Villa Marista, a partir de las 15.30 y con el arbitraje de Gustavo Roge.

El Azul marcha 2º con 6 puntos, mientras que el Marista encabeza las posiciones con dos victorias. Ambos llegan a este partido en condición de invictos.

Argentino forma con Tomás Alaniz, Bruno Marconi, Hernán Mansilla; Nicolás Burgos y Duilio Dello Stáffolo; Joaquín Morales, Augusto Penayo, Juan Manuel Morán; Pedro Selvarolo y Juan Maccagno; Facundo Marra, Guido Marconi, Gonzalo Muñiz Bullrich, Franco Biancucci; Juan Ferrino Cantarelli.

Juan Cantarelli (Argentino).

Los recambios serán Jonatan Humoffe, Cristian Villarreal, Manuel Otero, Matías D'Empaire, Franco Moriconi, Danilo Daher y Juan Ignacio Correa.

La jornada también tendrá los encuentros Los Cardos-Universitario (Mar del Plata) y Unión del Sur-Uncas. Mañana, Santa Rosa-Biguá.

Posiciones: 1º) Sporting, 9; 2º) Argentino, 6; 3º) Biguá, 5; 4º) Unión del Sur, Santa Rosa y Universitario (M), 4; 7º) Uncas, 3 y 8º) Los Cardos, 2.