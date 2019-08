Santiago Candia, el bahiense que llegó a la NBA a los 14 años

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

En Bahía Blanca, la sigla NBA suena familiar.

Sin embargo, cada vez que uno de los nuestros pica la pelota en tierras estadounidenses nos brillan los ojitos.

“Por suerte pude demostrar algo de mi juego y eligieron una de mis asistencias entre las mejores. También metí muchos triples. Los entrenadores nos tenían confianza. Los nervios juegan, pero pude disfrutar. No esperaba tanto. El torneo, las canchas, los parques... todo tremendo”, contó Santiago Candia ya de regreso a Salta 28.

El base de Bahiense del Norte, nacido el 3 de abril de 2005, fue uno de los seis jugadores argentinos que tuvo el privilegio de participar del programa Jr. NBA Global Championship, una suerte de mundial para menores de 14 años, con ocho equipos de todo el mundo y otros ocho de diferentes regiones de los Estados Unidos.

—¿Cómo inició el proceso que te llevó hasta Orlando?

—Recuerdo que le mandaron un mail a mi papá, desde CABB. Fue una sorpresa porque no era algo que estaba esperando. Estuve tres días en el CeNARD con otros once chicos. Ahí empezó mi camino. Y una vez que pasamos esa etapa, fui a Brasil con dos chicos más. Al CeNARD había ido un enviado del Jr. NBA en Latinoamérica que fue quien nos eligió. Él mismo estuvo con nosotros en San Pablo. Fueron chicos de Brasil, Jamaica, Uruguay... y dos semanas después me confirmaron.

—Fue todo muy rápido, pero tus papás te hicieron sufrir un poco con la citación, ¿no?

—Se hizo larga la espera porque mis papás se guardaron la noticia. Yo les preguntaba de vez en cuando y me decían que no había llegado ningún mail. Me iba poniendo muy ansioso porque se iba acercando la fecha. Tenía miedo. Hasta que un día Laura Cors mandó un mensaje a un grupo felicitándonos, así que arruinó una sorpresa que después me enteré tenían preparada mis papás acá en el club ja, ja, ja. Fue muy emocionante igual.

Ya en Florida, Candia integró el combinado “Latin America Boys” donde ganó un partido y perdió otros cuatro. No obstante, su actuación individual estuvo por encima de la colectiva, ganándose distinciones diarias en las redes sociales de NBA Latam y por parte de algunos entrenadores.

“La competencia fue muy buena. No esperaba jugar como lo hicimos por lo poco que nos conocíamos. Estuvimos muy cerca de pasar los cuartos de final, porque con Boys Asia Pacific nos pusimos a seis puntos faltando cinco minutos. Estoy contento con todo lo que hicimos, pero me quedó ese gusto amargo de que podríamos haber llegado más lejos”, sostuvo Cachete, hijo de Gustavo.

“Hay mucha diferencia física. Los chicos de Estados Unidos, los africanos, son atletas, están muy bien formados. Nosotros sacamos ventaja con la habilidad, la picardía... El último día, el entrenador de Asia Pacific me dijo que jugué en general muy bien en el torneo y contra ellos por suerte no (risas)”, señaló.

—Tuviste un 2018 accidentado, ¿es algo que ya quedó atrás?

—Con la lesión me costó bastante reaccionar (NdeR: avulsión en la cadera). Pero estuve junto al equipo y por suerte mis compañeros me regalaron el torneo tanto el Provincial U13 con Bahía como la Liga U13 con Bahiense. Terminé el año más o menos, porque no pude jugar. Ahora cambió todo, puedo jugar tranquilo y con estas convocatorias, muy contento.

Como para no estarlo.

Campeón Sudamericano con la Selección

El año de Candia es (será) inolvidable porque –además- le tocó jugar con la selección argentina el Sudamericano U14 de Goiania, Brasil.

Junto a Matías Zanotto (el otro bahiense que integró el equipo, aunque por una lesión no pudo jugar), lograron invictos el torneo, derrotando en fila a Ecuador (58-25), Colombia (103-38), Uruguay (76-31), Paraguay (90-40, en semis) y Brasil (65-47, en la final).

El base (titular en los primeros tres encuentros) promedió 5,5 puntos, 4,5 rebotes y 2,3 asistencias en cuatro juegos, ya que por un golpe en la clavícula se perdió la semifinal.

Laura Cors, Wade y Greivis Vásquez, entre otros

El resto. Además de Candia, viajaron los argentinos Tiziano Prome (Capital Federal) y Tiago Drocezesky (Resistencia).

Las chicas. De nuestro país, integraron el equipo Latin America Girls las jugadoras Juana Amaya (Capital Federal), Dagmar Hentschel (Villa Ballester) y Clara Montañana (Concepción del Uruguay). Mientras que la bahiense Laura Cors fue la entrenadora. Perdieron la final contra Canadá (70-54).

Estrellas. Los jóvenes participantes tuvieron la posibilidad de conocer y escuchar a figuras destacadas como Dwyane Wade y Greivis Vázquez.

Vuelve. El programa Jr. NBA Argentina se instalará en nuestra ciudad por tercera vez. El denominado draft sería el 10 de septiembre, de acuerdo con lo informado por la Confederación Argentina, en el Dow Center. Y las actividades comenzarían el 15 del mismo mes, disputando los playoffs desde el 15 de noviembre. Las otras sedes serán La Plata, Rosario y Río Gallegos.