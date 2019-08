Más de 100 personas tomaron terrenos; desde la Comuna lo vinculan a una cuestión política

Unas 120 personas tomaron terrenos esta mañana en la zona de Esmeralda del 900 al 1.400, y desde el Municipio indicaron que no pueden disponer de esas tierras porque pertenecen al Ferrocarril.

El abogado de la Municipalidad, Gustavo Avellaneda, dijo esta mañana por LU2 que se trata de "una usurpación, por más que no sea violenta" y aseguró que "la Justicia tiene que actuar".

Según contó, "esto nació después de las elecciones, cuando hubo un intento de usurpación en ese sector: intervino la policía y hubo 19 detenidos".

Avellaneda agregó que al lunes siguiente los recibieron en la Municipalidad, donde "exigieron tener una vivienda", pero desde la Comuna se les explicó que las tierras son del Ferrocarril.

"La Municipalidad no puede disponer de los terrenos porque no son nuestros y eso es real. Se les dijo que la Municipalidad no puede disponer de terrenos que son ajenos", relató el abogado.

Y añadió: "Incluso les hicimos mención de que había un proyecto del club Villa Mitre para contención deportiva y social, como lo viene haciendo en otros sectores".

Avellaneda indicó que ante esa respuesta "la gente dijo concretamente: 'Vamos a cortar las vías y seguir con la usurpación'".

El abogado sostuvo que estas tomas "son movimientos organizados" y lamentó el audio del abogado Leandro Aparicio que circuló en las últimas horas.

"Lamento que un profesional hubiera iniciado esto. Es un asesoramiento para que vayan y cometan un delito, es un hostigamiento", señaló.

Según dijo Avellaneda, las personas que tomaron los terrenos no iniciaron gestiones en el Municipio: "Les ofrecimos a las personas con las que hablamos la posibilidad de que Políticas Sociales los pueda escuchar, ayudas para alquiler en algunos casos".

"Hay que defender la ley"

El secretario de Gobierno, Fernando Compagnoni, habló esta mañana sobre la toma de tierras y aseguró que "hay que defender la ley".

"Hoy tomamos contacto con esta noticia lamentable porque como ustedes saben ya había una sospecha fundada desde que lamentablemente desde algunos sectores se estaba motorizando esto; no lo podemos permitir, no puede suceder", comenzó diciendo en conferencia de prensa.

"Tras los resultados electores comenzaron algunos dirigentes a actuar de una manera poco responsable, declaraciones de algunos dirigentes sindicales llamando a golpes... Me parece que eso tiene consecuencias", señaló.

De todas maneras, reconoció que la falta de viviendas es una realidad: "Por supuesto que en todas las urbes existe la necesidad de vivienda, que hasta el domingo pasado se atendía por los carriles que se debe atender".

"Llamamos a que estas cosas no sucedan y vamos a actuar como se debe actuar, poniendo a las autoridades policiales y judiciales a ocuparse de la temática", aseguró Compagnoni.

Por último, se refirió al audio del abogado Aparicio: "Aún no lo he escuchado, pero si es realmente lo que he leído de sus declaraciones, me atrevo a decir que hasta de oficio podrían actuar las autoridades del Colegio de Abogados. Estamos hablando de cuestiones ilegales".

Qué dicen los vecinos

Matías Rivera (25) le contó a La Nueva. que se organizaron con otros vecinos porque se cansaron de pedir respuestas en la Municipalidad.

"Se tiran la pelota unos a otros. Como no nos dan respuesta, la respuesta la tenemos que dar nosotros; y empezamos a tomar los terrenos", explicó.

Luego pidió que el intendente Héctor Gay u otro candidato a intendente "ponga la cara" y reconoció que un abogado los asesoró, aunque cada uno está por su cuenta por las necesidades que tienen.

En tanto, Leonardo, un joven de 19 que forma parte de la toma, dijo que necesitan un techo y afirmó que recibieron asesoramiento de un abogado.

Esta mañana se pudo ver carteles en los distintos lotes con los apellidos de las familias que iniciaron la toma.