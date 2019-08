El extraño caso de Amílcar Genovese

Hace muy poco se repitieron algunas situaciones como las aquí descriptas. En la inmensidad de la pampa bonaerense, Bordenave, localidad perteneciente al distrito de Puan, ha sido, es (y claramente volverá a serlo) escenario de extrañas manifestaciones cuasi sobrenaturales sin explicación. Lo que narraremos a continuación, es una leyenda urbana poco difundida, quizás por su contemporaneidad, ya que los hechos habrían ocurrido hace tres años, y el protagonista, a diferencia de muchas construcciones colectivas, es una persona de carne y hueso (o quizás, así se expresó el hombre con el que dimos telefónicamente).

Amílcar Genovese (o la persona que se precia de tal, con profunda conmoción) sería un ciudadano chileno nacido en la localidad de La Serena, limítrofe de la provincia de San Juan, adonde habría emigrado con su padre desde muy chico. En comunicación telefónica, asegura tener 47 años en la actualidad y describe haber vivido los hechos que referiremos, en la noche de 22 de enero de 2016. Guiándonos por varios datos que nos suministró, dimos con su nombre en sendas listas de congresos de ufología del exterior, cotejamos apreciaciones e incluso recurrimos a colegas; actualmente residiendo en Colombia, nuestro testigo directo resulta no solo ser real, sino también un reconocido investigador independiente vinculado con respetables círculos de la Universidad de Santiago de Cali.

“Éramos pareja con Carla, yo le decía, La Rusa. Nos llevábamos casi veinte años, y si bien hoy en día esa diferencia no es motivo de escarnio, no faltaban las cargadas al respecto. Cuando yo tenía 43 años, ella tenía 22. Su familia no estaba de acuerdo con que acompañase, en sus correrías, a un investigador del fenómeno OVNI; le decían que perdía su tiempo, y ella, contrariando con firme rebeldía, repetía una y otra vez: ´El Tiempo es lo que nos sobra, todavía tenemos mucho tiempo por delante´”

Fue en una de las innumerables búsquedas, muchas de ellas infructuosas, en las que ambos se toparon con extrañas apariciones de ganado mutilado en la inmensidad bonaerense. Carla, ávida en grandes gestiones, se comunicó con referentes locales y habrían accedido, a través del Paraje Pincén (reciente escenario de nuevas mutilaciones) al campo puanense donde encontraron dos vacunos con imposibles cortes.

Después de llegar al lugar, saltando tranqueras y vayas; entusiastas, amantes, compinches, él excéntrico y ella estudiante aplicada de Física, avanzaban a nuevos descubrimientos.

Tené cuidado –decía sonriente Amílcar mientras cambiaba las pilas recargables de la cámara antes del crepúsculo–. Está por caer el Sol, y estamos lejos de un hospital, si algo pasa, no vamos a tener tiempo…

Ella, reía feliz y repetía: Tiempo es lo que nos sobra, quedate tranquilo… El la miraba con pasión y profundo respeto; hubiese querido que el tiempo se congele en esos momentos y para siempre, sobre todo después de lo que ocurriría…

Los claroscuros comenzaban a invadir la llanura; a doscientos metros a campo traviesa estaban las vacas mutiladas, cercanas al tanque australiano absolutamente seco y sin rastros del agua. Un puestero, santiguándose y señalando el lugar a lo lejos con el facón, mientras trazaba una cruz en el aire, los orientó hacia el objetivo. Les contó que las luces “de la otra noche” se repetían diariamente por estas horas, y que él ya las veía cuando era chico, de la mano de su padre.

Quizás sean las mismas -había afirmado divertida Carla. Amílcar, frunciendo el ceño, le decía que eso era imposible, a lo que ella, desafiante pero tierna, le volvía a explicar (por enésima vez) la visión de Einstein sobre la curvatura del espacio, la parte de la Teoría de la Relatividad que aborda la ecuación de espacio y tiempo, donde se asevera que lo que viaja a la velocidad de la luz, posee reloj propio, remarcaba Carla: Con ese criterio pueden haber sido los mismos –decía la joven sonriente, mientras soplaba su flequillo hacia arriba.

Llegaron hasta el paraje, eran las 21.15. Los dos vacunos yacían amputados entre las sombras. Cuando se les acostumbraron los ojos, el horror les hizo retroceder. A los cadáveres les faltaban milimétricamente las quijadas y los ojos; los cortes eran perfectos, geométricos y sin sangre. Los órganos reproductores habían sido quitados, con perfección demoníaca. Amilcar se agachó lentamente y escudriñó las víctimas; la jornada había sido más que calurosa; el verano despiadado sobrepasaba los treinta grados desde las dos de la tarde y por lo que se infería, llevaban más de doce horas muertos. No solo no había ningún rastro de putrefacción, sino que los carroñeros no se habían acercado.

Carla acercó la potente luz del celular al piso, y vio un ejército de hormigas moviéndose en sentido inverso a los cuerpos. A tan solo un metro de uno de los maxilares vacunos, el hormiguero parecía estallar en una estampida contraria

Esto es cada vez más raro –decía Amílcar- mientras observaba el fenómeno.

Para cuando un búho cercano (el que presidía la cerca de acceso) emitió un gélido ulular; ya Carla había volteado para ver, no sin reparos ni temor, la incandescencia que comenzó a cegarlos.

La noche se transformó en día –recuerda Amílcar con lágrimas en los ojos–. La “Rusa” me agarró del hombro y sonrió, la expresión de su rostro va a ser inolvidable para mi; estaba extasiada.

¡Yo sabía que iban a aparecer! – llegó a expresar Carla cerrando los ojos, casi susurrando en el medio del torbellino que crecía, al tiempo que se despegaba del piso. Amílcar, desesperado, intentaba sostenerla. Un objeto luminoso, de proporciones dantescas, giraba sobre ellos en el aire.

-Lo que me pasó es que entré en desesperación porque veía que Carla se elevaba, como si una fuerza magnética la arrastrase; y lo más raro es que la misma atracción, a mí no me hacía nada. El resplandor me quemaba la vista, y tuve que soltarla. Apretaba los ojos y me cubría la nariz y la boca, porque casi no podía respirar por el polvo que levantaba “la máquina”.

De repente, Amílcar dejó de sentir el apremio del fulgor en los ojos y pudo abrirlos. La estructura ovoide pendía a 20 metros sobre su cabeza y producía un ruido constante que, si bien no ensordecía, turbaba considerablemente. Era un mantra subgrave, confuso y alienante.

Amílcar comenzó a gritar: Carla, desde el aire, cerrándose en posición fetal, entraba en el objeto en absoluto estado de inconciencia.

Un destello cerró el horizonte como un relámpago postergado; pero fue un ahogado golpe de metales el que advirtió a Amílcar que el objeto, ya no estaba sobre su cabeza. Cien metros hacia el monte, una descarga eléctrica y en menos de un segundo, marcó la nueva posición de la nave.

Corrió desesperado entre la maleza, gritando el nombre de Carla, saltando los cuerpos de las vacas. Se abrió un orbe debajo de la rotación y volvieron a desencadenarse los elementos; vientos como de turbinas, luces, destellos en la oscuridad. Exhausto, Amílcar llegó a la posición para ver al mismo tiempo como, el objeto se alejaba y bajo la luz cegadora se erguía con dificultad una figura familiar.

De espaldas, una anciana de ropas de lino, ceñidas con una especie de cordón metálico, miraba el horizonte. Amílcar se paró en seco, el largo cabello blanco enrulado de la mujer, escapaba de la túnica brillante que le cubría la cabeza.

Temblando, con profunda emoción, algo de miedo y desesperación, el hombre cayó de rodillas llorando.

Carla giró con la dificultad de los ancianos; las huellas de vejez en su rostro no habían borrado sus rasgos, sonrió con la tranquilidad de la resignación y dijo, con voz ajada y ojos acuosos:

¿Todavía tenemos tiempo, no?